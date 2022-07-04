  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/07/2022 12:45

【專訪】吉利ＣＥＯ：全年１６５萬部銷售目標僅達三成，壓力巨大

　　《經濟通通訊社記者趙嘉駿４日報道》吉利汽車（００１７５）行政總裁桂生悅在接受《經
濟通通訊社》專訪時坦言，要實現早前訂下全年１６５萬部的銷售目標壓力非常大，今年首５個
月只完成目標不足３０％，未來的銷售任務非常重，但強調集團不會調整相關目標。
　　吉利５月總銷量為８﹒９萬部，今年累計總銷量為４８﹒７２萬部，即未來７個月平均每個
月銷量要超過１６﹒６萬部汽車才有望完成１６５萬部的全年目標。桂生悅指出，當時訂下該目
標是基於看好吉利４﹒０時代產品的市場反應，手上也積壓大量訂單，並憧憬疫情、供應鏈問題
得到緩解。但上海、長春等大城市疫情下經濟活動近乎停滯，如吉利旗下的領克品牌主力銷售對
象為一、二線城市，銷量確實受到巨大影響。此外，自去年至今，電池漲價幅度驚人，晶片供應
雖正逐步緩解，但緩解速度較預期慢很多，均令集團上半年銷售表現極為不理想。

＊堅持不調整目標，料下半年汽車消費大幅回升＊

　　不過，桂生悅認為，汽車與一般商品不同，直言「消費者不會因為前兩個月沒買成便不買」
，其預留的消費力依然存在。從企業管理角度而言，集團應保持相關目標，給予全公司上下壓力
乃至動力，鼓勵爭取完成目標。而如果下半年疫情不惡化，同時獲國家各種政策支持，預計下半
年中國汽車消費完全有可能大幅增長。他又指，今年集團旗下的不同車款已漲價數次不等，未來
會否再調整價格要再視乎市場、供應鏈等情況發展。

＊國家政策有利整個行業復甦，料新能源車免稅延至明年以後＊

　　內地多個主要城市早前遭疫情衝突，中央不得不出手促進消費，包括減徵不超過３０萬元的
２﹒０升及以下排量乘用車一半的購置稅。桂生悅認為，這是刺激整體汽車消費最直接的辦法，
吉利旗下的吉利、領克品牌的絕大多數產品均於補貼範圍內，相信包括吉利在內的整個汽車行業
都將在政策刺激下受惠。他強調，中國汽車行業作為支柱型產業，國家通過這方面來刺激消費，
將對整個產業鏈快速復甦起到重要作用。
　　上月召開的國務院常務會議確定加大汽車消費支持的政策，政策實施預測今年增加汽車及相
關消費大約２０００億元人民幣。桂生悅指，吉利目前的市場佔有率介乎百分之六點幾至七水平
，可由此粗略推算出政策為集團銷售帶來的貢獻。他又提到，新能源汽車車輛購置稅免徵政策將
於今年年底屆滿，國常會明確提出考慮當前實際研究免徵政策延期問題，預期政策或將於明年延
續一段時間。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話04/07/2022
【贛鋒危機】贛鋒曾重挫近9%　惟半日獲逾億掃貨！
人氣文章財經熱話04/07/2022
《午市前瞻》恒指21600關鍵 專家指港交所第三季亦難大升
人氣文章數碼新體驗04/07/2022
保誠透過更具包容性和便捷的方案填補保障缺口 令更多亞洲及非洲民眾容易獲得保障
人氣文章大行報告04/07/2022
【大行炒D乜】6月賭收挫　花旗獨升澳博目標　大和削九毛九評級
人氣文章開市Good Morning04/07/2022
溫傑：恒指短期20700見支持　下半年六大選股有一隻現價可買！
人氣文章專訪04/07/2022
【專訪】陶冬：拜登時日無多，或重蹈奧巴馬跛腳鴨（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金