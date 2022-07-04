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04/07/2022 10:41

【債券通】潘功勝：香港是國家對外開放戰略先行先試重要試驗場

　　《經濟通通訊社４日專訊》中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝在債券通周年
論壇上表示，香港作為國際金融中心擁有很多有利條件和獨特優勢，是內地金融市場開放的重要
窗口和橋梁，也是國家對外開放戰略先行先試的重要試驗場。
　　潘功勝稱，債券通開通５年以來，為內地深化金融市場改革開放，為香港國際金融中心發展
注入新活力與能量；境外投資者持有中國債券總量以年均約４０％的速度增長，目前持債總規模
約３﹒７萬億元人民幣。他又提到，中國債券先後被納入彭博巴克萊指數、摩根大通和富時羅素
等全球三大債券指數，反映中國債券市場不斷提升的國際影響力和吸引力，也反映了全球投資者
對於中國經濟長期穩定發展、金融市場時速擴大開放的信心。
　　今日兩地監管部門公布包括開展兩地利率互換市場互聯互通（互換通）和簽署常備互換協議
。潘功勝認為，兩項政策實施將進一步提升兩地金融市場的連通效應，鞏固香港國際金融中心和
離岸人民幣業務地位，充分體現中央政府對鞏固和提升香港國際金融中心地位的高度重視，體現
了中央政府支持香港長期繁榮穩定發展的信心和決心。
　　他又強調，人民銀行將將認真貫徹落實國家主席習近平在慶祝香港回歸祖國２５周年大會暨
香港特區第六屆政府就職典禮上的重要講話精神，繼續支持香港國際金融中心的建設與發展，推
動中國金融市場的高水平對外開放。（ａｃ）







　

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