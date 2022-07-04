【債券通】王靈桂：習近平為香港指明方向，鞏固國際金融中心地位

《經濟通通訊社４日專訊》國務院港澳事務辦公室副主任王靈桂在債券通周年論壇上表示，

香港回歸祖國２５周年大會暨香港特區第六屆政府就職典禮標誌著香港「由治及興」的新篇章，

國家主席習近平的重要講話為香港開新篇指明了方向和路徑，維護和鞏固香港的國際金融中心地

位一定在香港發展中發揮更大的作用。

王靈桂提到，習近平的重要講話，表明香港的成功在於要積極融入到國家發展大局，對接國

家發展戰略，繼續保持高度自由開放，與國際規則順暢銜接的優勢，在構建中國更大範圍、更寬

領域、更深層次的開放新格局中發揮重要作用。

王靈桂指，債券通開通５年以來，兩地金融合作不斷深化，創新政策陸續出台，不僅有力促

進香港國際金融中心的蓬勃發展，也有力推動了內地金融市場穩步擴大開放，金融合作已經成為

發揮香港所長、服務國家所需的重要載體，成為分享國家發展機遇、融入國家發展大局的重要依

托。

他又指，在債券通和互換通推出後，內地與香港金融合作的互聯互通將愈來愈多。他相信，

在中華民族偉大復興征程上，香港的獨特優勢和作用只會加強不會削弱，香港將為全面建設社會

現代化國家做出更大貢獻，實現自身更大的發展。（ａｃ）

