《小傳日記》醫藥股唔受經濟周期影響，中生製藥細隻易食走勢強

《小傳日記》醫藥股近排突然走強，以ｓｅｃｔｏｒ計，醫藥股喺過去５個交易日同過去一

個月都係升幅榜第二位，分別升３﹒４％同１０﹒６％，排頭位嘅就分別係零售同煤炭股。諗都

諗到，零售股係炒近期內地疫情緩和同埋部分地區逐步解封，而煤炭股應該就係同油價高企、內

地希望穩定能源價格有關。由此亦反映，醫藥股升勢較為穩定，同埋受內地監管措施影響較細，

最重要係，依家人人擔心會出現經濟衰退，但醫藥行業唔太受經濟周期影響，因為病咗就要吃藥

、睇醫生。

今日藥明生物（０２２６９）同中生製藥（０１１７７）守喺恒指成分股升幅榜頭兩位，前

者係生物科技龍頭，後者就係藥品製造嘅龍頭，石藥（０１０９３）就同中生製造爭緊頭位，以

入場費計就梗係中生製藥同石藥啦，但喺過去５個交易日至半年，中生製藥表現都遠勝石藥。

６月底，中生製藥更宣布佢隻抗腫瘤１類創新藥「ＴＱ－Ｂ３１０１膠囊」申請上市受理，

集團仲喺公告中話，喺創新藥研發上不斷取得突破，新藥管線已經逐漸進入收獲期。事實上，集

團舊年業績標青，股東應佔溢利較２０２０年大增４﹒２７倍至１４６﹒１億人仔，３個創新藥

收入合計約６３﹒５億人仔，佔總收入２６８﹒６億人仔之中大約２４％，４年複合增長率約

３４﹒８％。新嘅創新藥「ＴＱ－Ｂ３１０１膠囊」亦將為集團帶嚟盈利貢獻。

股價走勢方面，中生製藥今日最高升到５﹒３銀，創超過４個月新高，而且已經升破大部分

主要移動平均線，相信挑戰埋目前喺５﹒４７銀嘅２５０天線之後先會有啲阻力。暫時判斷，股

價有機會守喺５銀樓上整固，之後再發力上衝，最大阻力位估計係６﹒２６至６﹒５銀，可以喺

５銀以上入一注，如果調整到４﹒５銀就加多一注，收低過４銀先短線止蝕，吼位再買過。

（ｐｃ）



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