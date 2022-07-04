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04/07/2022 18:10

【互換通】中銀香港：互換通將進一步鞏固香港國際金融中心地位

　　《經濟通通訊社４日專訊》中銀香港（０２３８８）首席經濟學家鄂志寰表示，在香港回歸
２５周年，亦是債券通開通５周年之際，「互換通」業務宣布啟動，標誌著內地與香港互聯互通
合作的又一項重要舉措落地，將進一步鞏固香港國際金融中心地位。
　　「互換通」以人民幣利率互換為試點產品，通過內地和香港金融市場基礎設施連接，使投資
者能夠在不改變交易習慣、有效遵從內地和香港相關市場法律法規的前提下，便捷地完成人民幣
利率互換的交易和集中清算，秉承了互聯互通將市場安全性、投資者便利性作為重要考量的機制
設計。　
　　她指出，互聯互通機制經過過去幾年在股票、債券等領域的高效平穩運行，已經被驗證是極
具生命力的一項機制。在當前境外投資者持債規模擴大，利用衍生品管理利率風險需求持續增加
的背景下，推出「互換通」既是順勢而為，也讓內地和香港互聯互通機制可交易品種更為全面，
激發新的活力。　
　　她提及，「互換通」的推出將有利於投資者管理利率風險，減少利率波動對其持有債券價值
的影響，平緩資金跨境流動。推出「互換通」後，境外機構的不同投資需求增加，有助於提升市
場流動性，促進內地和香港金融市場共同發展。此外，「互換通」的推出是強化香港國際資產管
理中心及風險管理中心功能的具體落實，有利於增強香港作為國際金融中心的吸引力，進一步深
化內地與香港金融市場合作。（ｂｎ）

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