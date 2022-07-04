《神州頭條》財經報章頭版摘要：ＥＴＦ互聯互通交易今日拉開大幕

《經濟通通訊４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



《習近平談治國理政》第四卷中英文版出版發行

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中央宣傳部（國務院新聞辦公室）會同中央黨史和文獻研究院、中國外文局編輯的《習近平談治

國理政》第四卷，由外文出版社以中英文版出版，面向海內外發行。



ＥＴＦ互聯互通拉開大幕

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互聯互通下的ＥＴＦ交易今日拉開大幕。根據滬、深、港三地交易所公告，首批納入ＥＴＦ互聯

互通的符合資格標的共８７隻，其中包括４隻香港ＥＴＦ及８３隻內地ＥＴＦ。



２１０家上市公司披露股東增持計劃

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Ｗｉｎｄ數據顯示，截至７月３日１７時，今年以來共有２１０家Ａ股上市公司披露重要股東增

持計劃。其中，３６家上市公司重要股東計劃增持金額均超過１億元人民幣。





《上海證券報》



五年增持２﹒８１萬億元，全球投資者青睞人民幣債券

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２０２２年７月３日，債券通滿五周歲了。截至２０２２年５月末，境外機構投資我國境內債券

規模為３﹒７４萬億元人民幣，較債券通開通前增加了２﹒８１萬億元人民幣。



潘功勝：全面推動債券市場向制度型開放轉變

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「債券通」開通五周年之際，人行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝在《中國金融》撰文稱，

下一步，要持續推進金融高水平對外開放。進一步全面推動債券市場由要素流動型開放向規則等

制度型開放轉變。



地方激發民間投資活力政策密集出台

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近期，各地紛紛推出政策舉措，以激發民間投資活力，穩定和擴大民間投資，內容包括重大項目

推介、創新投融資方式、降低市場准入門檻等。





《證券時報》



促消費政策激發活力，汽車產業畫出復甦曲線

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在政策刺激下，汽車消費市場強勢復甦。乘聯會數據顯示，６月１日－２６日全國乘用車市場零

售１４２﹒２萬輛，同比增長２７％，較５月同期增速提升４２個百分點，環比增長３７％。



新能源汽車領跑，靠創新還得靠耐心

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汽車產業在利好政策的助推下已成為本輪經濟復甦中的領跑者。有新能源汽車業界的高層人士表

示，好的產品一定要足月而生。其間所體現的技術信心和耐心，正是行業應當堅持的發展方向，

也更有利於產業及企業的可持續發展。



前５月深圳規上工業增加值增４﹒９％

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工業歷來是深圳立市之本。深圳統計局最新數據顯示，今年１－５月，深圳全市規模以上工業增

加值同比增長４﹒９％，比１－４月提升０﹒７個百分點。（ｌｃ）

