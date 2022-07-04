《鍾之日記》互聯互通再擴容，下半年開局偏軟

《鍾之日記》７月４日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



香港回歸２５周年，ＥＴＦ互聯互通今日正式啟動之際，中央再送出大禮，人民銀行、香港

證券及期貨事務監察委員會、香港金融管理局今早齊齊宣布兩項新合作，包括部署「互換通」，

令中外投資者可參與中港兩地金融衍生品市場。初期先開通「北向通」，即香港及其他國家和地

區的境外投資者參與內地銀行間金融衍生品市場，未來將適時研究擴展至「南向通」。人民銀行

將會同香港證監會、香港金管局等部門共同制定制度辦法，爭取在６個月之後項目上線。

同時，人民銀行與香港金融管理局簽署常備互換協議，將雙方自２００９年起建立的貨幣互

換安排升級為常備互換安排，協議長期有效，互換規模擴大至８０００億元人民幣╱９４００億

元港幣，以進一步深化內地與香港金融合作，更好支持香港國際金融中心建設，推動香港離岸人

民幣市場穩健發展。



＊恒指收跌２９點，滬綜指重上３４００＊



港股上周五回歸周年假期休市，恒指兩日累跌５５９點後，港股下半年開局反覆偏軟，恒指

僅微跌收市。恒指低開１６９點，報２１６９０，甫開曾急跌４０１點，低見２１４５８，失守

２０天線（約２１５５９）之後跌幅收窄，曾僅跌４１點。港股午後拗腰，恒指曾倒升２６點，

見２１８８６點全日高。尾市回順，恒指收市跌２９點或０﹒１３％，報２１８３０點。國企指

數跌１９點或０﹒２５％，報７６４７點。科指倒升１３點或０﹒３％，報４８８４點。全日大

市成交１３１４﹒４５億元。

騰訊（００７００）收逾一個月低，跌２﹒１％，報３４７元。藥明生物（０２２６９）飆

８％，為表現最好藍籌；舜宇（０２３８２）插６﹒６％，為表現最差藍籌。

至於商湯（０００２０）禁售期後大挫，股價繼上周四瀉逾４成後，股價午後破底低見

２﹒５１元，收市跌１８﹒９％。

滬深股市今早低開，養豬、軍工、醫藥、能源等板塊上升帶動，滬綜指收升０﹒５３％，報

３４０５﹒４３點，重上三千四。深成指升１﹒２９％，創業板指更漲１﹒９％。踏入下半年人

行即收水，今日進行３０億元人民幣７天期逆回購，是多月以來首次逆回購數量低於１００億元

人民幣，淨回籠９７０億元人民幣，收水規模為４月以來最大。兩市全日成交１１３０５億元人

民幣。為連續８個交易日突破１萬億元。



＊ＥＴＦ通今啟動，港交所股價反跌３％＊



「ＥＴＦ通」今日正式啟動交易，首批納入ＥＴＦ互聯互通的符合資格標的共８７隻，其中

包括４隻香港ＥＴＦ及８３隻內地ＥＴＦ。８３隻ＥＴＦ當中分別有５３隻及３０隻在上海證券

交易所及深圳證券交易所掛牌。４隻香港ＥＴＦ，包括盈富基金（０２８００）、恒生中國企業

（０２８２８）、南方恒生科技（０３０３３）及安碩恒生科技（０３０６７）。

一如市場預期，ＥＴＦ通開通初期，合資格ＥＴＦ「南少北多」，市料對港交所交投量未必

有即時提升。港交所（００３８８）收挫３﹒１％。

「ＥＴＦ通」未有刺激相關股份，盈富基金無升跌，報２２﹒２８元，恒生中國企業微跌

０﹒４％，安碩恒生科技、安碩恒生科技升０﹒３％，

不過，首批８３隻Ａ股ＥＴＦ今日普遍走勢向好，當中有６４隻收漲，佔比達到７７％。其

中，生物醫藥ＥＴＦ、創新藥ＥＴＦ漲幅均超５％。

互聯互通下的ＥＴＦ通正式開始，瑞銀全球金融市場部中國主管房東明預計，ＥＴＦ互聯互

通將帶動Ａ股市場的交易和資金量增加約１０％，瑞銀十分歡迎ＥＴＦ互聯互通落地，這也將對

集團業務帶來積極的推動作用。



＊狂買空中巴士，三大航一屁股債＊



中國三大航空集團中國國航（００７５３）（滬：６０１１１１）、南方航空

（０１０５５）（滬：６０００２９）、東方航空（００６７０）（滬：６００１１５）分別發

出公告稱，已與歐洲空中巴士公司簽訂購買協議，合共訂購總數２９２架Ａ３２０ＮＥＯ系列單

通道飛機，總價２４９３億元人民幣。若加上中國東航５月份披露的２８９億元人民幣飛機訂單

，今年以來三大航訂購飛機總金額約為２７８０億元人民幣。這是疫情爆約三年以來，中國航空

業的首筆大額飛機訂單，市場認為這顯示隨著國際國內航班加速恢復，中國民航業正在加快布局

「起飛」。

不過有分析指出，購買飛機，對於航空公司來講，是重大資本支出，這會使得航空公司負債

規模增加。眼下又受疫情不斷反復以及國際原油價格高企等因素影響，三大航業績在２０２２年

一季度進一步重挫，合計虧損超２００億元人民幣。而三大航均表示，買飛機的錢不需要一次性

支付。預計不會對公司的現金流狀況和業務運營產生重大影響。

惟三大航仍然走低，國航全日急跌４﹒１％，南航挫３﹒１％，東航跌１﹒３％。

此次三大航的訂單，是繼２０１９年中國航空器材集團公司在法國與空巴簽訂涉及３００架

飛機採購協議以來，中國再一次大手筆採購噴氣式商用客機。這也是近三年來中國民航業首次宣

布如此大規模的客機訂單，亦是空巴贏得的其史上最大規模的訂單之一。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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