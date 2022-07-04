【國務會議】李克強：發行金融債券籌三千億支持新基建等重大項目

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》國務院總理李克強６月２９日主持召開國務

院常務會議，通過發行金融債券等籌資３０００億元（人民幣．下同），用於補充包括新型基礎

設施在內的重大項目資本金、但不超過全部資本金的５０％，或為專項債項目資本金搭橋。財政

和貨幣政策聯動，中央財政按實際股權投資額予以適當貼息，貼息期限２年。引導金融機構加大

配套融資支持，吸引民間資本參與，抓緊形成更多實物工作量。



＊堅持不搞大水漫灌，疏通貨幣政策傳導機制＊



會議指出，通過政策性、開發性金融工具加大重大項目融資支持，有利於在堅持不搞大水漫

灌、不超發貨幣條件下，更好發揮引導作用，疏通貨幣政策傳導機制，促進銀行存貸款在規模和

結構上更好匹配，實現擴大有效投資、帶動就業、促進消費的綜合效應。

會議強調，中國交通發展成就顯著，但交通網絡人均密度仍然較低，要加大補短板投資，帶

動就業和消費增加，增強經濟社會發展支撐能力。年內再開工一批國家高速公路聯通、省際公路

瓶頸路段暢通、內河水運通道建設、港口功能提升等工程。引導金融機構提供長期低利率貸款。



＊政府投資重點工程能用盡用以工代賑＊



會議又指，以工代賑受益面大、帶動效應強，能為群眾特別是農民工、脫貧人口等規模性提

供務工崗位，支持他們通過勞動增加收入，進而拉動消費特別是縣域消費，是穩就業保民生的重

要舉措，要加大實施力度。

會議提出，一是政府投資重點工程要在確保質量安全等前提下，能用盡用以工代賑。

二是在重點工程配套設施建設中實施一批以工代賑中央預算內投資項目，勞務報酬佔中央資

金比例由原規定的１５％以上提高到３０％以上。

三是在項目前期準備和建設各環節明確以工代賑任務要求，督促及時足額發放勞務報酬。



