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04/07/2022 14:55

【新冠肺炎】台灣新增本土病例回落至２﹒３萬宗，創近兩個月新低

　　《經濟通通訊社４日專訊》台灣疫情指揮中心公布，今日新增２３０４５宗本土新冠病例，
創近兩個月新低，中重症新增１６７宗，其中６９人死亡，另增７３宗境外輸入。
　　台灣的行政院長蘇貞昌今日召開擴大防疫會議表示，境外移入病例持續檢驗出
Ｏｍｉｃｒｏｎ亞型ＢＡ﹒４及ＢＡ﹒５變異株，須持續密切監測進入社區情形，暑假期間旅遊
及聚會頻率亦增加，將繼續維持現行邊境管制措施。（ｄｗ）

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