【新冠肺炎】台灣新增本土病例回落至２﹒３萬宗，創近兩個月新低

《經濟通通訊社４日專訊》台灣疫情指揮中心公布，今日新增２３０４５宗本土新冠病例，
創近兩個月新低，中重症新增１６７宗，其中６９人死亡，另增７３宗境外輸入。
台灣的行政院長蘇貞昌今日召開擴大防疫會議表示，境外移入病例持續檢驗出
Ｏｍｉｃｒｏｎ亞型ＢＡ﹒４及ＢＡ﹒５變異株，須持續密切監測進入社區情形，暑假期間旅遊
及聚會頻率亦增加，將繼續維持現行邊境管制措施。（ｄｗ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|財經熱話04/07/2022
【第三季部署】李偉傑：港股百天線為短期關鍵 比亞迪貼近上車位
|財經熱話04/07/2022
【ETF通】ETF通今正式交易 歐冠昇指提升市場多樣性及吸引力
|財經熱話04/07/2022
澳門疫情嚴峻6月賭收大跌 濠賭股遭大行降目標價全線下挫
|專訪04/07/2022
【專訪】吉利發力純電和混能研發 籲國家支持甲醇汽車發展
|專訪04/07/2022
【專訪】吉利CEO：全年165萬部銷售目標僅達三成 壓力巨大
|財經熱話04/07/2022
【贛鋒危機】贛鋒曾重挫近9% 惟半日獲逾億掃貨！
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰