【互換通】人行：「互換通」６個月後上線，具三方面積極意義

《經濟通通訊社４日專訊》為促進內地與香港金融衍生品市場共同發展，中國人民銀行、香

港證券及期貨事務監察委員會、香港金融管理局決定同意中國外匯交易中心（全國銀行間同業拆

借中心）、銀行間市場清算所股份有限公司和香港場外結算有限公司開展香港與內地利率互換市

場互聯互通合作（簡稱「互換通」）。

「互換通」指境內外投資者通過香港與內地基礎設施機構連接，參與兩個金融衍生品市場的

機制安排。初期先開通「北向通」，即香港及其他國家和地區的境外投資者經由香港與內地基礎

設施機構之間在交易、清算、結算等方面互聯互通的機制安排，參與內地銀行間金融衍生品市場

。未來將適時研究擴展至「南向通」，即境內投資者經由兩地基礎設施機構之間的互聯互通機制

安排，參與香港金融衍生品市場。

人民銀行將會同香港證監會、香港金管局等部門共同制定制度辦法，加強監管合作和信息共

享，指導相關金融市場基礎設施做好規則、業務、技術等方面的準備工作，加強市場溝通培育，

引導市場成員做好交易前准備工作，在６個月之後項目上線。



＊有利於境外投資者管理利率風險＊



人行就「互換通」答記者問，指出推出「互換通」具有有利於境外投資者管理利率風險、推

動境內利率衍生品市場發展、鞏固香港國際金融中心地位等三方面積極意義。

第一，有利於境外投資者管理利率風險。「互換通」的推出可便利境外投資者使用利率互

換管理風險，減少利率波動對其持有債券價值的影響，平緩資金跨境流動，進一步推動人民幣國

際化。

第二，有利於推動境內利率衍生品市場發展。推出「互換通」後，境外機構帶來差異化需求

增加，輔之以高效電子化交易、緊密銜接的交易清算環節等優勢，有助於提升市場流動性，推動

銀行間利率衍生品市場進一步發展，並形成良性循環。

第三，有利於鞏固香港國際金融中心地位。作為我國金融衍生品市場對外開放的重要舉措，

「互換通」的推出是對“十四五”規劃關於強化香港國際資產管理中心及風險管理中心功能的具

體落實，有利於增強香港作為國際金融中心的吸引力，深化內地與香港金融市場合作。



＊「互換通」創新衍生品清算機構互聯模式＊



人行表示，「互換通」下，境內外投資者可通過相關電子交易平台的連接開展交易，不改變

交易習慣。同時，「互換通」創新了衍生品清算機構互聯模式，由兩家中央對手方共同為境內外

投資者提供人民幣利率互換的集中清算服務。境內外投資者可在遵從兩地市場法律法規的前提下

，便捷地完成人民幣利率互換的交易和集中清算。



＊初期實施總量管理＊



在「互換通」業務在風險防範方面，人行主要採取以下措施：一是保證交易秩序和控制市

場總體風險。「互換通」採用報價機構交易模式，發揮報價機構穩定市場的作用。參考滬深港通

機制，初期實施總量管理，在滿足投資者風險管理需求的同時防範市場風險。

二是強化兩地金融市場基礎設施間的風險管理安排。綜合考慮國際上金融衍生品交易、清算

結算、風險管理等多方面的實際情況，將電子化交易和中央對手方清算相結合，制定穩健合理的

系統連接安排，確保「互換通」業務嚴格遵守宏觀審慎原則，全環節多層面採取風控措施，重點

防範跨市場風險溢出，織好防護網。

三是深化監管合作。人民銀行將與香港證監會、香港金管局等部門保持緊密溝通，簽署監管

合作備忘錄，並在信息共享、應急處置等方面進一步密切合作。（ｃｔ）

