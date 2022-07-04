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04/07/2022 11:52

【內房困局】富力地產「１６富力０４」兌付本金比擬降至７﹒５％

　　《經濟通通訊社４日專訊》富力地產股份有限公司（０２７７７）公告，擬於７月２日－６
日召開「１６富力０４」第二次債券持有人會議，審議表決《關於豁免本期債券持有人會議通知
期限、豁免臨時提案提交及公告期限的議案》和《關於調整「１６富力０４」第一期本金兌付方
案的議案》。富力地產擬將「１６富力０４」原定於７月７日支付的１５％本金減少至７﹒５％
，餘下７﹒５％本金推遲至２０２３年４月７日支付。
　　此次為富力地產對１９﹒５億元人民幣的境內債「１６富力０４」進行二次展期。該期債原
定的展期方案為，自原到期日（２０２２年４月７日）起第三個月償還１５％，第６－１１個月
底各償還１０％，第１２個月底償還２５％。當時公司還質押了南寧和蘇州兩個項目，上述項目
２月底權益價值超２０億元人民幣，覆蓋本期債券總額，且兩項目無任何抵質押。
　　惠譽早前發布評級報告，已將富力地產及其子公司富力香港的長期外幣發行人違約評級
（ＩＤＲ）從ＣＣ下調至Ｃ；同時將兩家公司的高級無抵押評級均被確認為Ｃ。因其擬議中的債
務方案是不良債務交換（ＤＤＥ）。（ｃｔ）

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