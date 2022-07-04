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04/07/2022 10:58

《海納智見－荀玉根》數字經濟有望成為互聯網第二增長曲線

　　《海納智見》６月全球海外市場表現不佳，Ａ股和港股市場漲幅較大，港股表現弱於Ａ股。
恒生指數６月（截至６╱２９，下同）震盪上漲，收漲２﹒７％。從行業表現來看，６月醫療保
健業、資訊科技業和非必需性消費業上漲幅度較大，公用事業、綜合業、能源業跌幅最大。６月
南下資金淨流入規模為４５８﹒７億港元，截至６╱２９南下資金有史以來累計淨流入額達
２３８４９﹒１億港元。６月當月南下資金在港股成交額中佔比為１５﹒７％，相較於５月有所
上升。

　　參考美股互聯網巨頭，數字經濟是互聯網公司重要的業務轉型方向。以美國電商巨頭亞馬遜
為例，２０１５年之後亞馬遜的ＡＷＳ雲計算業務發展步入快車道，２０１５－２０２１年
ＡＷＳ營業收入佔比從７﹒４％提升至１３﹒２％，營業利潤佔比從４１﹒２％提升至
７４﹒５％。在新業務推動下２０１５－２０２１年亞馬遜歸母淨利增速中樞升至１１８﹒９％
。反映到市場表現，２０１５－２０２１年亞馬遜累計漲幅達９８０﹒８％，而同期標普５００
指數僅為１３１﹒６％，超額收益明顯。除了亞馬遜之外，以ＰＣ軟件起家的微軟公司於
２０１０年正式推出的雲基礎設施服務Ａｚｕｒｅ也為公司帶來了二次增長。２０１６－
２０２１年微軟智能雲營業收入佔比從２７﹒２％提升至３５﹒７％，營業利潤佔比從
３３﹒５％提升至３７﹒４％。２０１６－２０２１年微軟歸母淨利增速中樞提升至３２﹒３％
。反映到市場表現，２０１６－２０２１年間微軟累計漲幅達５７８﹒２％，而同期標普５００
指數僅為１３６﹒８％，超額收益明顯。

　　數字經濟成為中國戰略發展方向，政策大力支持互聯網企業建設數字經濟。近年來中國數字
經濟發展速度較快，數字經濟增加值規模從２００５年的２﹒６萬億元增加到２０２０年的
３９﹒２萬億元，佔ＧＤＰ比重從０５年的１３﹒９％上升至２０年的３８﹒６％，但與發達國
家相比仍有較大差距。中國數字經濟產業未來發展空間較為廣闊。互聯網企業作為數字經濟的重
要參與主體，其作用也得到了政策高度重視，政策大力支持互聯網企業健康發展，鼓勵互聯網企
業將更多資源投入到國家重點發展領域。

　　目前中國互聯網龍頭積極尋求轉型發展，數字經濟有望成為第二增長曲線。在流量紅利逐漸
消失的背景下，多家互聯網公司將數字經濟作為新的業務拓展方向，如阿里巴巴的阿里雲業務、
騰訊的產業互聯網戰略和百度的智能雲和自動駕駛業務等。２０２２財年阿里雲首次實現全年盈
利。２０２１年騰訊金融科技及企業服務業務營收佔比由２３﹒４％上升至３０﹒７％，該業務
Ｑ４╱２０２１單季營收首次超過網絡遊戲板塊。２０１８－２０２１年百度雲服務營收佔比由
３﹒８％上升至１５﹒８％，Ｑ４╱２０２１蘿蔔快跑供應的無人車訂單量約為２１﹒３萬單，
環比增長近一倍。

風險提示：中國內地疫情反覆及經濟下行對港股基本面的負面影響；美聯儲貨幣政策收緊對港股
資金面的負面影響。

《海通國際Ａ股首席策略分析師　荀玉根》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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