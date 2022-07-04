【人行操作】人行３０億逆回購利率持平，淨回籠９７０億元

《經濟通通訊社４日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行３０

億元（人民幣．下同）７天期逆回購，中標利率持平，為２﹒１％。今日有１０００億元逆回購

到期，淨回籠９７０億元。

公開市場本周共４０００億元逆回購到期，其中周一到周五逆回購到期規模分別為１０００

億、１１００億、１０００億、８００億和１００億元。（ｃａ）

