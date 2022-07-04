《中國要聞》加拿大指肖建華今內地受審，中國外交部稱會了解案件

《經濟通通訊社４日專訊》加拿大駐北京大使館表示，在香港失蹤多年的內地富商肖建華於

今日在內地受審，加拿大使館指肖建華是加拿大公民，但沒有提及肖建華被控的罪名。加方表示

，領事官員正在密切關注案件，向肖建華的家人提供領事服務，並繼續要求提供領事接觸。

此前有外媒報道，他將在上海接受審訊，起訴罪名可能是非法吸納公眾存款罪。

北京一直對肖建華案保持沉默，中國外交部發言人趙立堅表示，會在了解案件後明天（５日

）作出回應。

現年５０歲的肖建華出身農家，１５歲考上北大法律系，１８歲成為北大學生會主席。據說

他以３００元人民幣起家創業，經過２０年的資本運作悄然建立起一個３萬億元人民幣的「金融

帝國」，也成為中國最為神秘的富豪之一。在肖建華自覺被捲入政治危機後，他在香港四季酒店

入住長達數年，直至２０１７年初失蹤，多家媒體指他當時被多名不明人士從酒店帶走，並被押

回內地。

中國金融監管機構在２０２０年７月接管肖建華曾掌舵的「明天系」四家保險公司、兩家信

託公司和三家證券公司，意味著「明天系」旗下的核心金融機構，都已正式被接管。在此之前，

同屬「明天系」的包商銀行早在２０１９年５月就被監管機構接管。（ｅｙ）（ｚｚ）



