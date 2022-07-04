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04/07/2022 12:17

【大國博弈】ＴｉｋＴｏｋ坦承可存取美用戶數據，與美致力達協議

　　《經濟通通訊社４日專訊》中國短視頻社交平台抖音的海外版ＴｉｋＴｏｋ透露，正與美國
政府就全面保障用戶數據及美國國家安全，致力達成最終協議。
　　據《路透》報道，ＴｉｋＴｏｋ首席執行官周受資日前向美國國會參議員發出信件，透露正
與科技公司甲骨文合作開發一個數據保安系統，將限制中國員工存取美國用戶數據。周受資在信
件中承認，中國大陸的員工可以經過安全團隊監督及授權後，存取美國用戶的數據，但中國政府
未曾提出過這樣的要求，ＴｉｋＴｏｋ亦從未向北京提供相關數據，強調即使被要求提供，也不
會照做。為釋除疑慮，ＴｉｋＴｏｋ正著力處理數據問題，期望美國用戶數據最終可轉移至甲骨
文在美國的雲服務器。ＴｉｋＴｏｋ上月透露，已經開始將美國用戶數據轉移，但仍然使用美國
及新加坡的數據中心作支援。
　　美國聯邦通訊委員會（ＦＣＣ）共和黨籍委員Ｂｒｅｎｄａｎ　Ｃａｒｒ較早時透露，他日
前去信蘋果公司及谷歌管理層，促請兩間公司在７月８日前，把ＴｉｋＴｏｋ從其應用程式商店
（Ａｐｐ　Ｓｔｏｒｅ）下架，認為這款應用程式收集大量美國用戶的敏感個人數據，而
ＴｉｋＴｏｋ母公司字節跳動（ＢｙｔｅＤａｎｃｅ）的北京員工，可獲取有關資料。（ｃａ）

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