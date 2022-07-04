《匯市一周－徐惠芳》觀望澳央行議息及各國數據，外幣整固

《匯市一周》展望本周，周二（５日）澳洲央行議息，周四（７日）美聯儲公布會議紀錄。

數據方面，周二英國公布６月服務業ＰＭＩ、周三（６日）美國公布ＩＳＭ非製造業採購經理人

指數、周四加拿大公布５月貿易帳；周五（８日）加拿大公布就業數據、美國公布６月失業率、

６月非農就業數據。



美國商務部公布，佔美國經濟活動三分之二以上的消費者支出，在５月增長０﹒２％，低於

預期的０﹒４％。市場對全球經濟衰退的擔憂加劇，料美國經濟將在未來一年內走向衰退，美元

回吐升幅。



市場擔心，歐元區經濟衰退擔憂加劇和烏克蘭戰爭引發能源危機。歐洲央行預計，將在７月

進行１０年來的首次加息，以應付快速攀升的通脹，但市場對加息幅度意見不一。



法國６月通脹攀升至６﹒５％，創紀錄高位，而希臘將今年的增長預期從３﹒８％下調至

３﹒２％。歐元區５月失業率創下紀錄新低，經濟繼續從新冠疫情中反彈，但因俄羅斯入侵烏克

蘭而加劇的通脹預計會抑制增長。



鷹派的美聯儲和鴿派的日本央行之間的政策差異，繼續讓日圓受壓。今年上半年，日圓兌美

元累計下跌１５％，創２０１３年以來最差的上半年表現。



美聯儲主席鮑威爾表示，美國經濟的最大風險是持久的高通脹，而不是加息會使經濟增長速

度大幅放緩，希望設計出能夠避免讓美國經濟陷入衰退的緊縮政策當然是可能的，但他不能保證

會成功。



全球股市因經濟衰退風險增加而下跌，投資者購買美國資產以求避險。不過，美元指數仍低

於兩周前創下的１０５﹒７９的２０年高位，美匯指數周一亞市，在１０５﹒１２水平整固，趨

勢往上，下方支持１０４﹒６５、１０４﹒１５。



商品方面，在２０２０年初，全球受到新冠衝擊，ＷＴＩ原油一度進入負油價，其後美聯儲

將聯邦基金利率目標區間下調至０至０﹒２５％，並開啟無限量ＱＥ等一系列刺激措施，油價反

彈。



油組（ＯＰＥＣ）於６月初的部長級會議，宣布將於７、８月每日增產６４﹒８萬桶，增產

幅度達５０％。紐約期油周一亞市，在每桶１０８﹒１２美元整固，趨勢往上，下方支持

１０６﹒００、１０３﹒００美元。



金價方面，自３月８日俄烏衝突高見每盎司２０７０﹒４４美元後，一直回軟，周一（４日

）亞市，回落至每盎司１８１１﹒６５美元水平，趨勢整固。



《國泰君安財富管理投資顧問 徐惠芳》



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