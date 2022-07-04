《師傅教路－黃瑋傑》凱萊英為ＣＤＭＯ服務龍頭，行業好景增長勁

《師傅教路》凱萊英（０６８２１）是技術驅動型ＣＤＭＯ公司，提供貫穿藥物開發及生產

全過程的綜合解決方案。根據弗若斯特沙利文按２０２０年收入的統計數據顯示，集團是全球第

五大創新藥原料藥ＣＤＭＯ公司和中國最大的商業化階段化學藥物ＣＤＭＯ公司。



＊提供小分子藥各階段服務，快速推進多個新興業務發展＊



集團就小分子藥物提供貫穿臨床前、臨床及商業化階段的工藝開發及生產服務。集團在小分

子ＣＤＭＯ領域的臨床階段主要提供工藝開發、工藝優化及分析，放大生產及臨床用藥生產，新

藥申請驗證和審批等服務，幫助新藥研發公司開發及改進工藝路線、提升研發效率與成功率、降

低研發成本；在藥物商業化供應階段，主要提供ｃＧＭＰ商業化生產、生命周期管理等服務，重

點服務的藥物覆蓋病毒、感染、腫瘤、心血管、神經系統、糖尿病等多個重大疾病治療領域，通

過不斷的工藝優化降低生產成本，提高生產效率，同時保障產品質量和供應的穩定性，亦可以極

大節省製藥公司固定資產投資，將更多資源投放在研發環節。

集團已將ＣＤＭＯ能力擴展至可納入新藥物類別，如多肽、寡核苷酸、單克隆抗體

（ｍＡｂ）、抗體偶聯藥物（ＡＤＣ）及信使ＲＮＡ（ｍＲＮＡ），以及其他服務範圍，包括藥

物製劑解決方案、生物合成解決方案和臨床ＣＲＯ解決方案，統稱為新興服務。集團按照「雙輪

驅動」戰略，快速推進化學大分子、生物大分子ＣＤＭＯ，製劑、臨床ＣＲＯ等新興業務板塊發

展。目前集團以天津為中心，已覆蓋遼寧阜新、吉林敦化、上海金山等地區建立了多個小分子、

生物大分子研發生產基地。隨著新產能陸續交付，集團小分子ＣＤＭＯ業務增長強勁，２０２１

年度收入同比增長超過４６％，其中四季度同比增長超過６０％。至於新興業務板塊，２０２１

年度收入同比增長超過６７％。



＊今年首季盈利增逾兩倍，「雙輪驅動」戰略有效推進＊



於截至２０２１年１２月３１日止年度，集團實現營業總收入４６﹒３２億元人民幣，同比

增長４７﹒６７％；股東應佔淨利潤為１０﹒６９億元，增長４８﹒０８％。受益於行業景氣度

高、公司競爭力持續提升及訂單增長強勁，今年第一季度，集團實現營業總收入２０﹒６２億元

，增長１６５﹒２８％；股東應佔淨利潤為４﹒９９億元，增長２２３﹒５９％。集團「雙輪驅

動」戰略有效推進，小分子業務和新興業務分別增長１６５﹒９％和１５７﹒４％，化學大分子

、生物大分子、製劑、臨床ＣＲＯ收入增速均超過１００％。建議買入價１８０元，目標２０５

元，止蝕位１７０元。《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）



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