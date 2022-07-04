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即市新聞

04/07/2022 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》美儲局可以加幾多息？

　　《缸邊隨筆》下文成於２０２１年７月５日，該文於２０２２年１月１７日重刊過，今天又
再重刊，因為市場一直被美國通脹＞加息？＞能加幾多息？所困擾，這篇一年前舊文可作參考。
明天談今次加息與以往加息有何不同。
　
　　美國通脹自２０２１年３月，在美國抬頭，但美儲局一直避處理，到上周，美國消費物價指
數終爆上７％，是３０年來之高，美儲局於是在上周來了個「快（補鑊）、狠（補鑊）、準（乜
都噏）」的嚴對通脹言論，但美儲局可以加幾多息？
　
　　傳統的抗通脹手段，其一是加息。美國聯儲局可以用上加息這手段嗎？答案是：不可以。為
甚麼？先明白三點：
　
　　１。美國政府目前有２８萬億美元債；
　
　　２。大部分這個２８萬億美元債是短債，而短債對利率加減是極端敏感的；
　
　　３。一加息，美國政府的利息支出會大增。
　
　　過去１０多年，美國各個年期的債息均見下跌，債息下跌，使到美國政府雖然一直加大發債
，但為這龐大債務所付的利息額卻一直下跌。
　
　　這個美國大債仔的「借大，但息付少」的蜜月期會在２０２５年就完結。因為市場及聯儲局
都估會於２０２２年╱２０２３年起加息，如美國債息加了０﹒２５厘，美國政府的利息支出就
會增加１００億美元。
　
　　又如果聯儲局將其手上所持的債回吐，減至金融風暴前的１萬億美元資產時，而美官息又回
至金融風暴前的４％時，美政府就要為其票據多付１６００億美元息，為長期債券要多付
２９００億美元息。以上所估的增加利息負擔並不包括將會發行的債券，只計算目前已發行了的
。這些新發行的債券其利息負擔估計會達５０００億美元。
　
　　總括言，聯儲局如容許加息，並加息至金融風暴前水平，美政府每年要加多的利息支出約為
１萬億美元。
　
　　美國怎支付這個每年１萬億美元的利息支出和還這２８萬億以至５０萬億的美元債的本金？
　
　　估計美國是會買多幾部印鈔機，印多些美鈔出來付息，而本金就有拖無欠，有息派便不算壞
帳，不用破產。
　
　　這個支絀的情況可以維持多久？不知，因為美國政府年復一年的龐大支出，是未看到可以由
稅入而來清債的可能性。
　
　　上周Ｋｙｌｅ　Ｂａｓｓ這位反華先鋒及大美國主義者則表示，聯儲局最多加４至５次息（
每次２５個點子）就會被逼停。他的原因是兩點：
　
　　１。由於人人反碳，使到投資開採石油、天然氣的財資支出減少，此即未來的石油供應無甚
增長。如需求稍增，油價可以升上百美元一桶。
　
　　百美元原油價，即是油站油價可逾４美元╱加侖，美國駕車者只習慣２美元╱加侖的油價，
４美元╱加侖即是通脹再爆表，美選民會呱呱叫，那麼在２０２２年１１月的中期選舉，民主黨
的選情危矣。拜登承受得了嗎？
　
　　屆時美儲局敢再大加息以「害」民？雖然叫３月加息之民調大漲，但到１２月會加４次息的
民調則下滑，這或許說明部分問題。
　
　　２。如加４次息，即加１厘了，美股必跌，美儲局和白宮敢？了美股，這個美國中產階級的
財富機器？
　
　　筆者和Ｋｙｌｅ　Ｂａｓｓ認為美儲局加息可以口狠手不辣，是因為今時美國經過Ｎ年ＱＥ
，已轉化成個ｈｙｐｅｒｆｉｎａｎｃｉａｌｉｚｅｄ超級金融化的社會，在個
ｈｙｐｅｒｆｉｎａｎｉｃｉａｌｉｚｅｄ的社會裏，「息」是操生殺大權的。筆者小學讀有《
插秧女》一文，其中有兩句：「四月又五月，更盼分龍雨」，沒有這個四、五月的及時雨，秧苗
將乾死，全年將顆粒無收。
　
　　禾與股同樣要水的。禾無水會乾死，股無水，點呢？《資深投資者　石鏡泉》
　
　　投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。

＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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