【新冠肺炎】本港新增１６４５宗本地感染，另有１９６宗輸入個案

《經濟通通訊社４日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增

１８４１宗新冠肺炎確診，包括１６４５宗本地感染及１９６宗輸入病例。過去一天，無新增患

者死亡個案。

張竹君指，再多５間院舍爆疫，包括３間安老院舍和２間殘疾院舍。

過去數天，學校呈報６００宗陽性個案。（ｃｌ）

