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04/07/2022 10:38

【外圍經濟】瑞士央行今年首季動用５７億瑞郎干預匯率

　　《經濟通通訊社４日專訊》據《彭博社》報道，瑞士央行在２０２２年第一季度購買了價值
５７億瑞郎的外國貨幣，因為瑞郎兌歐元匯率大幅升值，並在３月短暫觸及平價。
　　瑞信分析指，在通脹上升降低了對疲弱的瑞郎需求之後，瑞士央行可能會停止干預匯率。該
行經濟師在報告中指出，通脹前景不再允許瑞郎大幅貶值。
　　瑞士央行去年放慢了外匯干預，購買了價值２１１億瑞郎的外國貨幣，而前一年則花費了
１０９７億瑞郎。（ｒｃ）

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