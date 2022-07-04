《日入而息》中港開展互換通，ＥＴＦ通首日南向成交８４１３萬元

《今天重點》

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中港監管機構宣布開展互換通，初期先開通「北向通」；人行表示「互換通」６個月後上線，具

三方面積極意義；人行與香港金管局簽常備協議，擴大貨幣互換規模；港府歡迎建互換通，稱首

次將金融衍生工具引入互聯互通；證監會表示做好互換通準備工作，爭取在年底前落地；金管局

表示藉利率互換增信心，有利引入更多風險管理產品

李家超稱債券通為深化內地香港市場互聯互通重要里程碑；余偉文稱將為北向通投資者提供多元

化風險管理工具；潘功勝稱香港是國家對外開放戰略先行先試重要試驗場；王靈桂稱習近平為香

港指明方向，鞏固國際金融中心地位

歐冠昇稱本港上市ＥＴＦ資產管理規模創新高；上交所表示將進一步加強與深港交流協作，持續

優化機制

首批８３隻互聯互通Ａ股ＥＴＦ今日近八成收升；ＥＴＦ通首日南向成交８４１３萬，北向１﹒

５億人幣

據報恒大（０３３３３）尋求債權人支持推翻清盤呈請；恒大地產被執行總金額已超１４７億元

人民幣

李家超競選開支９１３萬，租金辦公室運輸開支佔三成

傳行政會議明天將討論公務員加薪議程

盧寵茂冀七夕節市民可提早北上團圓

本港新增１６４５宗本地感染，另有１９６宗輸入個案

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《即日市況》

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恒指全日低收２９點報２１８３０，科指高收１３點報４８８４

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《深滬股市》

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滬指收升０﹒５％返三千四，內地與香港擴大金融聯通

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《美元匯價》

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澳洲明議息估計加半厘，惟未必利好澳元

歐元最新報１﹒０４４２╱４６，日圓最新報１３５﹒４２╱４３

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《公司業績》

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宏海控股（０８０２０）全年虧損降至４９７萬元，不派息

創天傳承（０８１９５）全年純利跌３３％至２７１８萬元，不派息

安悅國際（０８２４５）全年虧損擴至６０４５萬元，不派息

新維國際（０８０８６）中期虧損降至８０２萬元，不派息

常滿控股（０８５２３）全年盈轉虧４０５萬元，不派息

愛高集團（００３２８）全年虧損擴至逾５億元，不派息

華南城（０１６６８）全年賺逾７億，跌６９％，不派息

榮豐億控股（０３６８３）全年虧轉盈１８０４萬美元，不派息

華夏文化科技（０１５６６）全年盈轉虧近４億元，不派息

卓航控股（０１８６５）全年純利跌９６％至１３萬坡元，不派息

帝國金融集團（０８０２９）全年虧損擴至１億元，不派息

艾碩控股（０８３４１）全年虧轉盈８１６萬元，不派息

亮晴控股（０８６０３）全年虧損降至８７８萬元，不派息

新華電視（０８３５６）全年虧損降至４１７３萬元，不派息

民信國際（０８４５６）全年虧損降至２１４２萬元，不派息

大唐潼金（０８２９９）全年虧損降至１４萬元，不派息

浩柏國際（０８４３１）全年盈轉虧６９６萬元，不派息

世大控股（０８００３）全年虧損擴至４１０８萬元，不派息

富譽（０８２６９）全年虧損降至２８０９萬元，不派息

修身堂（０８２００）全年虧轉盈８９５萬元，不派息

中國支付通（０８３２５）全年虧損降至６７６８萬元，不派息

亞太金融（０８１９３）全年虧損擴至４４７７萬元，不派息

東方支付（０８６１３）全年虧損擴至３８５１萬元，不派息

百田石油（０８０１１）全年虧轉盈７４４７萬元，不派息

倩碧（０８３６７）全年盈轉虧３３４萬元，不派息

中海洋發展（０８０４７）全年虧損擴至逾６億元，不派息

中國銀行（０３９８８）決定派發截至２０２１年度末期股息

宏基集團（０１７１８）延遲公布全年業績，料今起停牌

中國置業投資（００７３６）今早停牌，待刊２０２２年年度業績

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《公司資訊》

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優品３６０（０２３６０）向獨居及基層長者捐贈１２００個福袋

商湯（０００２０）再跌兩成，機構投資者繼續看好發展前景

吉利（００１７５）正式收購魅族，李書福：未來智能汽車及手機將融合

美高域（０１９８５）委任區文華為執行董事，上周五起生效

尚晉（０２５２８）獨立非執董張振宇辭任，施榮懷接任

時富投資（０１０４９）溢價２５％全購時富金融（５１０），今復牌

科通芯城（００４００）建議分拆科通技術，深交所確認創業板上市申請

蔚來－ＳＷ（０９８６６）交付汽車１﹒３萬輛，同比增６０％

新秀麗（０１９１０）俄羅斯業務，本月１日出售

鐵江現貨（０１０２９）委新首席執行官及首席財務官

和譽（０２２５６）醫實體瘤產品Ｉ期臨試完成首例受試者給藥

比亞迪（０１２１１）６月及上半年銷量齊升１﹒６倍

金奧國際（００００９）獨立非執董趙善能辭任，表明董事溝通應更順暢

瑞風新能源（００５２７）發新股加現金，償還２７８５萬元換股債

中國稀土（００７６９）擬投資稀土金屬銷售商最多５１％股權

金源米業（００６７７）１﹒６億元購灣仔商業物業３層連天台

栢能集團（０１２６３）或最少３０００萬元購２０個停車位

華章科技（０１６７３）終止建議發９０００萬元換股債予執董方暉

金融壹帳通（０６６３８）今上市，４３％股份香港登記

未來世界控股（００５７２）兩董事辭任，委蘇維及賀弋任董事

百濟神州（０６１６０）百澤安聯合化療臨試死亡風險降３４％

新宇環保（００４３６）３名董事變動，６月３０日起生效

現代牙科（０３６００）副主席兼執董魏志豪辭任，本月１日起生效

前海健康（００９１１）執董許克欲辭任

ＥＳＲ（０１８２１）２２億人幣售物流資產組合，料收益３億人幣

甘肅銀行（０２１３９）５﹒３億人幣售債權資產，料虧損９億人幣

完美醫療（０１８３０）歐陽江增持２５０萬股，涉１０２２﹒５萬元

小鵬汽車（０９８６８）６月交付按年增長１３３％至１５２９５輛智能電動車

工行（０１３９８）擬上調多款貴金屬交易保證金比例，下月中起暫停部分合約交易

據報ＫＫＲ牽頭財團競購英國配電網失敗，因作價過高

新世界（０００１７）試行混合辦公模式，實施四天半夏季工作周及一天在家工作

泰加保險今起暫停為所有８月或以後到期的保單安排續保

渣打銀行（０２３８８）委任鄭子豐為北亞區投資總監

騰訊（００７００）兩副總卸任，此前分別負責娛樂及金融科技板塊

檳傑科達（０１６６５）認購ＥＰＩＣ １６６１萬股新發行股份

香港興業（００４８０）委任查燿中為非執行董事，於今日起生效

澳能建設（０１１８３）簽訂澳門一個電動汽車項目合約

資本策略地產（００４９７）獲授權回購最多９﹒３７億股股份

東銀國際（００６６８）非執行董事兼董事局副主席羅韶穎辭任

維他奶國際（００３４５）授出購股權

美團（０３６９０）聯合創始人穆榮均上周出售約１６﹒７萬股Ｂ類股

電視廣播（００５１１）馮潔儀辭任財務總裁，李福來任署理財務總裁

銀基（００８８６）延遲刊發經審核年度業績及獨立非執董即時辭任

大發地產（０６１１１）上半年累計合同銷售金額跌８５﹒６％至３７億元人民幣

宏利１２５周年誌慶推優惠，可享投保折扣

富匯國際（０１０３４）行政總裁劉心藝當選三亞市工商聯青年企業家委員主席

恒指公司將於８月１９日宣布季度檢討結果

石四藥（０２００５）腹膜透析治療藥物獲批仿製藥質量和療效一致性評價

華寶國際（００３３６）進一步認購金融產品，涉投資總額１２﹒３億元人民幣

遠大中國（０２７８９）劉福濤辭任行政總裁等職位，趙忠秋接任

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《國企紅籌》

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滬杭甬（００５７６）與數智交院簽訂多項合同

中關村（０１６０１）訂立３０００萬元人民幣採購協議

江銅（００３５８）附屬上海江銅營銷上訴遭法院駁回

華能國電（００９０２）３２億元人民幣組４新能源附屬公司

兗礦能源（０１１７１）近９億元人民幣取滬地皮７５％股權

中國電力（０２３８０）７５億元人民幣購清潔能源發電資產

中海石油化學（０３９８３）逾１５億元購石油精煉業務

贛鋒鋰業（０１７７２）涉嫌內幕交易遭中國證監會立案

東航（００６７０）購１００架飛機，基本價８５８億元人民幣

南航（０１０５５）購９６架飛機，目錄價１２２億美元

四川成渝（００１０７）３億元人民幣減持成渝融資，失控股權

青島控股（００４９９）擬購青島兩個商業物業，訂備忘

洛陽鉬業（０３９９３）逾１８億美元剛果建氧化礦項目

中國金茂（００８１７）逾２億元人民幣全擁青島零售及住宅項目

北京能源（００６８６）逾３億元人民幣建農光互補發電項目

環球醫療（０２６６６）發第二期票據，籌最高１０億元人民幣

君實生物（０１８７７）醫乳腺癌產品獲美ＦＤＡ准臨試

中興通訊（００７６３）發６期超融券，籌７０億元人民幣

國航（００７５３）購９６架空客飛機，基本價９５９億元

山高金融（００４１２）建議４股併１股，每手買賣單位改１０００股

浙江世寶（０１０５７）最高１﹒６億元人民幣投資委託理財

金科服務（０９６６６）最多逾３億元人民幣購物業及託兒所業務，訂備忘

中鐵（００３９０）控股股東７５８４萬購１１６０萬Ａ股

萬科企業（０２２０２）３個月回購７２９６萬股Ａ股

中國信達（０１３５９）分拆信達證券上市獲發審委通過

廣發証券（０１７７６）發第四期債券，籌２７億元人民幣

天津發展（００８８２）擬掛牌售天津房產，底價２億元

報道指長城汽車（０２３３３）放棄印度設廠，遣散當地員工

建發國際（０１９０８）上半年合同銷售額跌３３﹒５％

長汽（０２３３３）累計回購６１６４﹒８萬股Ｈ股

中廣核電力（０１８１６）完成發行今年度第五期超短期融資券

東航（００６７０）昨日航班量創４月來新高，上海到三亞航線客座率接近９５％

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《神州民企》

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【專訪】吉利（００１７５）ＣＥＯ表示全年１６５萬部銷售目標僅達三成，壓力巨大；吉利發

力純電和混能研發，籲國家支持甲醇汽車發展

基石藥業（０２６１６）完成內部控制審查

都市麗人（０２２９８）投資１﹒５億元拆東莞倉庫，建新倉庫廠房

正榮地產（０６１５８）優先票據到期未還１００２萬元人民幣及利息

世茂集團（００８１３）逾１０億美元優先票據到期，未付本金連金

理想汽車（０２０１５）６月交付１﹒３萬輛理想ＯＮＥ同比增６９％

朝聚眼科（０２２１９）２﹒３億人幣購中行（０３９８８）結構性存款

佳源國際（０２７６８）一清盤呈請被撤回，一清盤呈請申請撤回

九尊數字（０１９６１）２５０萬元人民幣售手遊營運公司

和諧汽車（０３８３６）主席所持信託３５０萬元增持１０３萬股

億達（０３６３９）料難付３４５萬美元票據徵求同意費

海納智能（０１６４５）１９９０萬元人民幣晉江購地建廠

中國賽特（００１５３）就司法覆核申請聆訊定１１月１４日舉行

思摩爾（０６９６９）控股股東可交換債券新增質押公司近５０萬股

酷派集團（０２３６９）獨立非執董陳敬忠辭任

碧桂園（０２００７）６月銷售額３４５億元人民幣，同比跌３５％

龍湖集團（００９６０）附屬將發債，籌最高１７億元人民幣

富力地產（０２７７７）「１６富力０４」兌付本金比擬降至７﹒５％

景瑞（０１８６２）上半年累計合約簽約銷售額跌７６％

合景泰富（０１８１３）６月預售額按年跌５５％至４６﹒８億元人民幣

據報恒大（０３３３３）尋求債權人支持推翻清盤呈請；恒大地產被執行總金額已超１４７億元

人民幣

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《中國要聞》

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住建部、國開行：金融支持縣域垃圾污水處理設施建設

深圳前５月規上工業增加值增４﹒９％，固定投資增一成

上海部分企業現招工歧視，拒絕聘用新冠陽性康復者

深圳首五月新發放普惠小微貸款利率較去年降０﹒３２％

上海今年第二批集中出讓宅地７月２５日起交易

工信部等發布數字化助力消費品工業「三品」行動方案

今月起中小微企等緩繳３個月職工醫保單位繳費

微博財經博主徐某因誘導交易被３罪公訴

南京銀行傳陷財困，西部證券前分析師涉造謠被罰

人行３０億逆回購利率持平，淨回籠９７０億元

海通證券一員工違規炒股被上海證監罰沒逾１億元

贛鋒鋰業涉Ａ股公司內幕交易遭中證監立案調查

東莞非熱點區域取消住房限購，促銀行增房貸投放額度

中儲糧監督檢查專項巡查組巡查專員任金祥接受調查

銀保監江門分局局長毛炳盛接受審查調查

新晉女星工作室避稅百萬遭罰，發聲明稱深刻反省

上海上周新房成交回落，高價房受青睞

徐翔妻子發文點評股市，強調本人執筆和徐翔沒聯絡

光大銀行原副行長張華宇被開除黨籍

海南免稅新政兩年銷售額９０６億，日均額增２﹒５倍

華為折疊屏手機推兩款新色，ｎｏｖａ用戶突破２億

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒８８％，報１４２１７﹒０６點

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《其他消息》

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李家超競選開支９１３萬，租金辦公室運輸開支佔三成

新班子首日上班，卓永興稱以攻堅精神建設更美好香港

譚惠珠稱按理解習近平講話指一國兩制不以５０年為限

譚耀宗稱習近平訪港有助建立香港正面形象

傳行政會議明天將討論公務員加薪議程

李慧琼稱新政府最迫切工作是盡快交代通關情況

保德信表示淨零排放轉型，將增各國央行實現價格穩定難度

深股通額度全日用４７﹒４億元；滬股通額度全日用３０億元，外資淨流入４５億元

受颱風吹襲影響，十大屋苑周末僅錄得零星成交

經絡表示６月現樓按揭宗數按月增７﹒７％，連升３個月

２０２２年創新及科技支援計劃（平台及種子）今起接受申請

工會表示亞太餐飲集團旗下多間食肆結業，過百員工被拖欠工資

羅兵咸表示中概股回歸及新經濟企業續成為上市活動推動力

中原按揭表示上半年現樓按揭跌５﹒４％，中銀領先

內地工程船沉沒，救援人員發現１２具懷疑失蹤船員遺體

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《互換通》

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中港監管機構宣布開展互換通，初期先開通「北向通」

中金表示「互換通」滿足外資人民幣利率風險管理需求

人行表示「互換通」６個月後上線，具三方面積極意義

人行與香港金管局簽常備協議，擴大貨幣互換規模

港府歡迎建互換通，稱首次將金融衍生工具引入互聯互通

瑞穗表示人民幣與港幣互換安排升級有利香港人民幣流動性

證監會表示做好互換通準備工作，爭取在年底前落地

金管局表示藉利率互換增信心，有利引入更多風險管理產品

香港與內地利率互換市場互聯互通合作，半年後正式啟動

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《債券通》

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債券通銀行間跨境認購業務今起開通，擬延長交易時間

余偉文稱將為北向通投資者提供多元化風險管理工具

李家超稱債券通為深化內地香港市場互聯互通重要里程碑

潘功勝稱香港是國家對外開放戰略先行先試重要試驗場

王靈桂稱習近平為香港指明方向，鞏固國際金融中心地位

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《ＥＴＦ通》

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「ＥＴＦ通」今登場，專家料港股本季試２３０００

道富表示對ＥＴＦ通持續擴大感樂觀，投資者有更多選擇

上交所表示將進一步加強與深港交流協作，持續優化機制

平安基金表示ＥＴＦ通豐富本港場內交易品種

歐冠昇稱本港上市ＥＴＦ資產管理規模創新高

首批８３隻互聯互通Ａ股ＥＴＦ今日近八成收升

瑞銀表示ＥＴＦ通帶動Ａ股市場交易及資金量增１０％

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《俄烏開戰》

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俄羅斯全面控制烏東頓巴斯地區

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《大國博弈》

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ＴｉｋＴｏｋ坦承可存取美用戶數據，與美致力達協議

傳美國削減部分中國消費品關稅，惟提高其他商品關稅

日方抗議中俄軍艦駛入釣魚島海域

華企購美農地建工廠惹疑慮，美憂從事間諜活動

日方指中俄軍艦現釣魚島，外交部表示日方無權說三道四

美駐華大使表示中美會繼續競爭但兩國都不想出現衝突

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《新冠肺炎》

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本港新增１６４５宗本地感染，另有１９６宗輸入個案

盧寵茂冀七夕節市民可提早北上團圓

《刺針》新冠委員會主席表示新冠可能源於美國實驗室

全國昨日本土陽性激增至３８０宗，安徽省疫情擴大

台灣新增本土病例回落至２﹒３萬宗，創近兩個月新低

孔繁毅稱ＢＡ﹒５變種病毒將成本港主流病毒

澳門新增６８宗確診，今起一連６日完成３輪全民核檢

立法會議員何俊賢確診，６﹒３０曾企習近平身後合照

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