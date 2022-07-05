《缸邊隨筆－石鏡泉》見身郁唔見米白

《缸邊隨筆》今日這個文題，可以用兩個字解釋：白做。以前的鄉下佬舂米，如果坎裏的米

總是不見白，米穀仍在，幾賣力，都係扮嘢。更文藝的可以用莎士比亞的Ｌｏｖｅ＇ｓ

Ｌａｂｏｕｒ＇ｓ Ｌｏｓｔ來形容。



這就是今時美儲局鮑威爾的加息效果。



吓，剛加了０﹒７５厘噃，仲不起作用？是，因為他是左手加息，右手放水。



「息」是使用他人銀紙的代價，加了息，即是使用他人銀紙的代價貴了，借錢的代價貴了，

便會減少借錢者及借錢量，在Ｍｏｎｅｙ ｍａｋｅｓ ｔｈｅ ｗｏｒｌｄ ｇｏｅｓ

ｒｏｕｎｄ的金融世界裏，消費會減少，通脹便可下，這個加息遏通脹方程式，是經濟教科書的

經典。但經濟教科書太古老了，未能與時跟進，故信書者，必輸。教科書輸了，予美儲局在

２０２１年３月起鼓勵了壯大的ＲＲＰ。



２０２０年第三╱四季，華爾街有兩次或因炒錯邊，或因過貪婪（Ｍａｒｇｉｎ做多了），

一旦市場有大波動，做錯邊者要借錢出倉，填氹，一度把市場息扯上十多厘，如補倉不及時，就

會被斬倉，可以產生滾雪球效應，把華爾街滾崩。



當時鮑威爾的美儲局立向市場泵水（ＱＥ啦！），美儲局很「聰明」，對泊在美儲局的

ｅｘｃｅｓｓ ｒｅｓｅｒｖｅ（每間銀行都要按法規，保有儲備（ｒｅｓｅｒｖｅ），多於法

規所要求的叫Ｅｘｃｅｓｓ Ｒｅｓｅｒｖｅ）付０﹒５厘息，於是這些ｅｘｃｅｓｓ

ｒｅｓｅｒｖｅ便由２０２１年３月的３０００多億，暴增至今時的２﹒３３兆。為甚麼會增至

２﹒３３兆？因為今時這些ｅｘｃｅｓｓ ｒｅｓｅｒｖｅ可以收到１﹒５５厘息（為甚麼這個

ＲＲ息會由０﹒５厘升至１﹒５５厘，我無跟進），以２﹒３３兆計，美儲局每天便要付息一億

美元。



在這之前，美儲局於２０２０年３月，更將所謂的ｒｅｓｅｒｖｅ ｒａｔｉｏ減至零，於

是這批錢又可收到息，今時這批錢達３﹒１３兆，美儲局每天向這批錢派息１﹒４億。



美儲局將會加息嘛，結果是，這兩批錢今時每天收２﹒４２億息的錢，又可再多收息。這些

所謂的ｒｅｓｅｒｖｅ是怎樣來的，是因為美儲局ＱＥ來的嘛，自己對自己印出來的錢派息，這

個加息能有甚麼效？



除了這個右手派錢外，美儲局今時仍未真正縮表，即是美儲局仍ＱＥ囉。



為甚麼美儲局會這麼做？這跟７０年代美儲局長Ａｒｔｈｕｒ Ｂｕｒｎ（在伏爾克之前的

美儲局長）的政策操作一樣：



Ａｒｔｈｕｒ Ｂｕｒｎ不是不知有通脹，但為配合白宮的選舉政策，只輕輕加息，結果就

是刀仔鬥大象，使到美通脹當時升上逾１４％，要由伏爾克大加息來遏通脹。



今時，鮑威爾也不是不知道通脹來勢猛，但一直不肯大加息，是因為怕遏通脹會遏出個禍來

，不利民主黨今年１１月的選情。



＊美國將通脹賴給俄國＊



當拜登找到通脹可以賴到俄烏戰爭頭上時，拜登就將高通脹鍋甩到予俄羅斯，鮑威爾也跟著

白宮意，將通脹甩到予俄羅斯，開始所謂的「鷹」加息，但真會有用？無，因為：



（１）通脹是在２０２１年１１月時已升至７％區，鮑威爾亦於今年１月加了息，而俄烏戰

爭是在２０２２年２月２４日才打。



（２）要遏通脹，不是靠加息，是要靠抽水，８０年代伏爾克將美國Ｍ１供應減至５﹒５％

，但鮑威爾敢嗎？他不單不敢，今時仍暗中ＱＥ，原因見昨日文。而筆者今年１月２８日也有文

謂：「美儲局整息不整水」），當鮑威爾的「鷹」加息是只見身郁不見米白時，這對美國經濟股

市有何影響？明續。附刊的視頻Ｌｉｎｋ，Ｄａｌｉｏ訪問伏爾克，強烈建議有心加息遏通脹這

問題的讀者詳看。



視頻Ｌｉｎｋ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｙｏｕｔｕ﹒ｂｅ╱ｍＭＮ１７ｕＢｚＣｗ４



《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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