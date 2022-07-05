《專家之言－李偉傑》恒指走勢反覆向上，壹賬通首掛表現佳值關注

《專家之言》傳統講法「五窮六絕七翻身」，不過今年５月未見得窮，６月又未算很絕，７

月翻身月又未必一定大翻身，但至少預計今年７月應該會比上年７月行情好，因為去年７月跌穿

２５０天線後，由２７２００點反覆下跌至今年３月１８２３５點。在踏入內地對科技平台整改

近一年，由５月中旬內地官員亦表示金融體系長期累積風險已有效處理，風險整體可控，互聯網

金融風險專項整治順利完成，平台企業金融業務全部納入監管。科技平台股近期已較早前走勢明

顯轉強，雖然個別受大股東減持影響短期股價表現，但中長線政策風險憂慮減退，對未來提升估

值有正面支持。今次恒指走勢是形態上反覆由下向上挑戰２５０天線。

當然近期市場仍然關注美國高通脹帶來的加息壓力，而美國通脹指標除了看經濟狀況需求表

現帶動外，比較直接掛鈎可能在於能源價格身上，而在美國多次要求油產國增產遏抑油價升勢下

，近期油價維持在１０５至１１５元水平附近，若果油價能夠受控制，加息壓力亦可以稍為減輕

，這點為美股帶來正面幫助。而上周提及在港股突破後，仍有機會再測試１００天移動平均線，

正好在昨天（４日）開市１０分鐘先回收近期牛證重貨區２１５００點，之後在１００天線

２１６２７點之上反覆橫行，當然平均線是需要持續測試支持力度，而回看上月５０天線支撐點

都需要徘徊３至４天穿梭，不過筆者仍對後市較有信心，７月可挑戰２３０００點為近期目標。

在投放股份上，近期亦有中概股回歸本港嘗試，相信亦成為關注重點之一，金融壹賬通

（０６６３８）雙重上市地位回歸，未來有望納入港股通。



＊擁行業絕對優勢，今年首季營收增２４％＊



中共中央總書記、國家主席習近平出席慶祝香港回歸２５周年大會，為香港資本市場注入強

心針。回歸香港上市的金融壹賬通，昨天首日掛牌表現理想，收市報５﹒４港元。公司是一間金

融服務行業的商業科技服務提供商，運用人工智能、大數據分析、區塊鏈技術等科技，為金融機

構提供「技術＋業務」的解決方案。

金融壹賬通在金融科技上擁有較同業的絕對優勢，其自身安全架構的平台已通過中國公安部

及國家金融ＩＣ卡安全測試中心的安全測試。截至去年１２月３１日，公司於ＡＩ技術獲得５５

個國際獎項，並在中國和全球範圍內提交了１５３３項ＡＩ相關的專利申請。區塊鏈方面，公司

採用專有、安全及強大的ＦｉＭＡＸ架構構建區塊鏈技術，在２０１８至２０２１年間榮獲２７

項權威技術獎項。此外，金融壹賬通伽馬金融雲符合中國金融服務行業最高等級安全標準及符合

中國人民銀行發布的５００多項建設標準，也得到國際認可。其已獲得全球權威機構十多項安全

認證，並在全球獲得多個獎項，包括２０２０年ＩＤＣ真實價值獎。

自公司成立以來，公司的客戶群包括中國１００％的國有及股份制銀行、９８％的城市商業

銀行、６３％的財產險公司及４９％的人身險公司。按２０２０年中國國內金融軟件及服務收入

計算，金融壹賬通在已上市的中國ＴａａＳ提供商中排名第二。截至今年一季度，公司營收按年

增長２４﹒３％至１０﹒１９億元，為過去三個季度中的最快增速。２０２１年第一季度毛利潤

為人民幣３﹒４９億元人民幣，按年增長２５﹒３％；毛利率為３４﹒３％，同比保持穩定水平

。



＊擁雙重上市地位，獲大行加持看好前景＊



金融壹賬通在美股上市，高盛、大摩、花旗等投行都有覆蓋，當中高盛認為公司第一季度收

入勝預期，１２月目標價位２﹒０５美元，仍有接近三成的上升空間。筆者相信，金融壹賬通是

港股首間以雙重主要上市方式回港的商業科技服務提供商（Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ－ａｓ－ａ－

Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｐｒｏｖｉｄｅｒ），在香港及紐交所擁有雙重主要上市，有利吸引各大投行

重視其投資前景，將有望成為短期股價的催化劑。金融壹賬通昨天首掛牌，表現值得關注，開市

報５﹒３港元，錄得全日最高報５﹒５港元，全日收報５﹒４港元。長期而言，公司在香港上市

後，配合公司業務國際化的重心，有利公司能夠把握機會同時在兩個不同的股票市場集資，進一

步推動及實現未來增長及長期策略發展。《財經評論員 李偉傑》（筆者為證監會持牌人，本人

及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）



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