《盤後部署》觀望氣氛濃，大市成交縮至千二億，藥明勢挑戰９０元

《經濟通通訊社５日專訊》大市缺乏消息下維持上落格局。恒指今早受科技股帶動高開

２２２點，其後升勢乏力升幅持續收窄。小米（０１８１０）日前公布旗艦機小米１２Ｓ、

１２Ｓ Ｐｒｏ及１２Ｓ Ｐｒｏ Ｕｌｔｒａ，定價由３９９９元人民幣起，銳意轉型高端市

場。惟市場似不太看好小米高定價策略，股價先升後跌，收報１３﹒３６元，跌３﹒４７％。其

餘手機設備股跟隨下跌，舜宇（０２３８２）跌４﹒７７％，報１１３﹒８元；瑞聲

（０２０１８）跌３﹒１７％，報１７﹒０８元；僅高偉電子（０１４１５）升３﹒０７％，報

１１﹒４元。



＊商湯終見反彈＊



昨日熱炒的醫藥股今日早段略見回吐，盤中Ａ股醫藥板塊繼續有資金追捧，帶動港股醫藥股

繼續炒作。藥明生物（０２２６９）今早曾升超過１２％，高見８７元，午後升幅收窄，但仍是

全日最佳表現藍籌，收升６﹒５１％，報８２﹒６元。昨日一同造好的石藥（１０９３）及中生

製藥（０１１７７）今日略為偏軟，分別跌０﹒１２％，報８﹒１元及跌０﹒７６％，報

５﹒２３元。

科技股全日表現反覆，早段升幅較大，但重磅美團（０３６９０）上市以來首次遭創辦人穆

榮均減持，拖累股價向下，全日上升乏力，最終收跌１﹒７４％，報１９７﹒７元；阿里

（０９９８８）則升１﹒７７％，報１１５﹒２元；騰訊（００７００）升０﹒５２％，報

３４８﹒８元。連跌多日的商湯（０００２０）今早低開後轉升，最低曾見２﹒３８上市新低，

其後逐步收復失地，收報２﹒７５元，升８﹒２７％。

恒指收報２１８５３，升２２點或升０﹒１％，主板成交１２２６﹒１４億元。國指收報

７６４２，跌５點或跌０﹒０７％。科指收報４８６１，跌２２點或跌０﹒４７％。

Ａ股略為回吐；上證綜合指數報３４０４，跌１點或跌０﹒０４％，成交５１６６﹒０６億

元人民幣；深證成份指數報１２９７３，跌５３點或跌０﹒４１％，成交６６４３﹒７８億元人

民幣。



＊非農數據前後美股或波動＊



大市維持在百天線上整固。消息面方面，因美國聯儲局即將公布６月份貨幣政策會議紀錄，

市場觀望局方對高通脹及加息幅度的取態，投資者入市態度審慎，恒指短期難有明確方向。此外

，美國亦將於本周五公布６月份就業報告，從中或可窺看加息周期展開後對美國經濟的影響，美

股後市或會更波動。

藥明生物連績第二日熱炒，今日總成交額更擴大至５５﹒２６億元，較上日增加超過３５億

元，並超越阿里巴巴成為全日第二大成交藍籌。大戶主動買沽比率為５９比４１，與上日的５６

比４４比較，反映更多資金追捧藥明。股價早已修復２月初的裂口，下一目標將是２５０天線所

在的９０元水平。（ｈｃ）

