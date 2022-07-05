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05/07/2022 12:44

【外圍經濟】澳洲央行宣布加息半厘至１﹒３５厘，符合市場預期

　　《經濟通通訊社５日專訊》澳洲儲備銀行（ＲＢＡ）議息後宣布加息半厘，將指標利率由
０﹒８５厘上調至１﹒３５厘，符合市場預期。
　　這是ＲＢＡ今年內第三加息行動，亦是連續第二次加息半厘。ＲＢＡ在５月４日將指標利率
由０﹒１厘歷史低位，上調０﹒２５厘至０﹒３５厘，其後在６月８日加息半厘，將指標利率上
調到０﹒８５厘。（ｐｃ）

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