【外圍經濟】澳洲央行宣布加息半厘至１﹒３５厘，符合市場預期

《經濟通通訊社５日專訊》澳洲儲備銀行（ＲＢＡ）議息後宣布加息半厘，將指標利率由

０﹒８５厘上調至１﹒３５厘，符合市場預期。

這是ＲＢＡ今年內第三加息行動，亦是連續第二次加息半厘。ＲＢＡ在５月４日將指標利率

由０﹒１厘歷史低位，上調０﹒２５厘至０﹒３５厘，其後在６月８日加息半厘，將指標利率上

調到０﹒８５厘。（ｐｃ）

