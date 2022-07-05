【外圍經濟】澳洲央行宣布加息半厘至１﹒３５厘，符合市場預期

《經濟通通訊社５日專訊》澳洲儲備銀行（ＲＢＡ）議息後宣布加息半厘，將指標利率由
０﹒８５厘上調至１﹒３５厘，符合市場預期。
這是ＲＢＡ今年內第三加息行動，亦是連續第二次加息半厘。ＲＢＡ在５月４日將指標利率
由０﹒１厘歷史低位，上調０﹒２５厘至０﹒３５厘，其後在６月８日加息半厘，將指標利率上
調到０﹒８５厘。（ｐｃ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|財經熱話05/07/2022
【小米新機】小米三款旗艦手機配徠卡相機 影像與股價同時升級？
|財經熱話05/07/2022
《午市前瞻》恒指22200料有阻力 小米新機款提價或影響銷售
|大行報告05/07/2022
【大行炒D乜】大行點睇港交所 一click就知道
|香港政情05/07/2022
李家超率行會成員見傳媒 指成員意見對決策非常重要
|開市Good Morning05/07/2022
黃瑋傑：關注美團被騰訊減持風險 料恒指整固後有力重上22500
|財經熱話05/07/2022
【虛幣世界】比特幣反彈至20000美元，惟分析師預計只是短暫表現
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰