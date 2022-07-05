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05/07/2022 16:08

【外圍經濟】斯里蘭卡通脹將達６０％，政府計劃停止印鈔

　　《經濟通通訊社５日專訊》斯里蘭卡總理維克勒馬辛哈周二（５日）表示，斯國通脹將達到
６０％，已沒有美元購買能源，且計劃停止印鈔以抑制通脹。
　　電力和能源部長維杰塞克拉亦於周日（３日）表示，該國汽油儲備僅夠１天，而下一批汽油
預料到本月２２日至２３日才運到。
　　斯國正陷入７０多年來最嚴重經濟危機，２２００萬國民已連續數月缺油、電、糧食和藥品
。該國將於８月與ＩＭＦ討論貸款協議。（ｊｆ）

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