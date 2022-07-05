《政經范局－范強》新疆棉與古絲路復興



《政經范局》首先回應一位讀者朋友的建議：其實我在寫新疆之時，正值美國一項禁止新疆

的棉花等原材料出口的法案生效，所以有關新疆棉及其他問題我是必然會討論的。前兩篇新疆文

並不是出於懷舊，而是提供一份３０年前的「田野調查報告」，以便說明新疆本來的面貌：即一

、新疆是多元民族和宗教地區；二、新疆不是原教旨地區。



過去一段時日本欄發表的數篇文章，實際上服務於一個整體結構，分別觸及了台灣、香港和

新疆，皆源於４月底發表的《莫聽穿林打葉聲》表達的看法，亦即無論俄烏戰爭多麼慘烈，美國

拜登政府仍會盡一切可能調動力量回師印太。隨著七國集團峰會和北約峰會的召開，看來有關情

勢的確正變得緊迫。中美關係如有摩擦，涉及中國內政的主要熱點，也就仍離不開台灣、香港和

新疆。



關於台灣，我的個人觀察是兩岸關係已經由過去的「對話」，轉入了「主權管轄」階段；關

於香港，就像那篇探討星巴克社會功能的文章，我認為對於香港內部的社會矛盾，有必要置於新

自由主義全球一體化的整體得失來探討，如只是局限於地域概念只會繼續鑽牛角尖，迷失在柏拉

圖的洞穴裏。



至於新疆，她折射的其實是歐亞大陸重建絲綢之路的「大歷史」，也就是目前頗為流行的陸

權國與海權國的「大國興衰」論述。因此我首先要提醒各位，美國「垂注」新疆問題已不是一、

兩天，在討論新疆棉時，有必要超越當前中美脫勾之爭，才能看清整個畫面。



＊新疆的棉花和經濟前景＊



單純就棉花所代表的新疆產品貿易前景而言，以我接觸新疆人的經驗，無論是維族、哈薩克

族還是漢人，都很會做生意，所以從根本上我並不擔心他們的市場應變能力。以維族來說，農業

是主要收入來源。當年在吐魯番鄉郊地帶，常常可見維族人搶收瓜果，一箱箱搬上車運走。我問

他們運往何處？「最好的哈蜜瓜都運到內地去，能賺錢。」他們說。



問題當然也有，在高溫天氣下汽車轉火車，相當一部分會在路上腐壞，所以要和時間賽跑。

吐魯番有鐵路，再遠一點的南疆農產品運輸就更困難了。交通不便也帶來另一個問題，就是農村

地區的教育問題，例如算數能力。維族有些農民是「差不多先生」，賣提子、核桃，多多少少大

概就好。這方面當時漢人家庭確實較重視教育，而教育不足，會削弱多元社會內某個單一族群的

經濟競爭力。



所以看到今天維族棉花業的無人操作等工業化水平，我個人對於新疆農業技術發展和維族教

育水平的普及是感到震驚的。我想維族種植棉花經過充分市場研究的，它適合南疆種植，不怕長

途運輸，且能帶動自治區內外一個龐大的紡織產業。



無論是新疆棉被禁運而影響出口，還是全球經濟衰退而導致需求萎縮，自治區應有能力透過

宏觀調控、技術支持和財政補貼，協助維族農民完成轉型。擁有大規模棉花播收器具的維族農場

，將繼續為１４億人的內循環市場供貨，較小規模的棉花地可以轉為生產其他農作物。而且，新

疆棉在國內市場其實是供不應求的。



但國際棉花供應卻會因此出現短缺，導致各國成衣價格上漲而進一步推高通脹，例如美國的

棉質成衣就採用了１６％的新疆棉。更致命的是一些依賴成衣生產的發展中國家，例如南亞的孟

加拉、印度，中東北非的土耳其、埃及等，製衣廠的勞工收入和權益就會遭到棉花成本上升的擠

壓，並會在較脆弱的經濟體系引發連鎖反應。



＊原教旨和極端主義思想＊



我不會隨便說「新疆」的原教旨和極端主義思想，因為它是一種外來入侵物。就像我的維族

司機朋友阿里木所言：「咱們維族人性子軟，喜歡交朋友。」維族人熱情好客，在街上載歌載舞

，女子自幼頭戴絲巾和花裙，和原教旨思想根本格格不入。後者最初是通過一些跨境組織在偏遠

農村地區滲透，禁止女性工作上學，一些反對極端化的伊瑪目甚至因此被刺殺。



我甚至不會隨便說，「伊斯蘭或回教世界」的原教旨和極端主義思想，因為對於很多中東地

區人民而言，它同樣是外來入侵物。例如２０１４年昆明火車站遭遇恐襲，與「伊斯蘭國」

（ＩＳ）誕生並攻打敍利亞幾乎是同步發生。東突組織深度參與了「伊斯蘭國」對敍利亞的入侵

行動，並在敍北地區佔據庫爾德族城鎮，殘害當地人民。



而所謂的「伊斯蘭國」，按照西方媒體報道，是美國發動伊拉克戰爭，激化了當地的原教旨

與極端思想而形成的恐怖組織。根據這個邏輯，它的根本源頭應該是美國對中東政策的失誤？事

主義。為甚麼會出現這種趨勢？源頭在哪裏？建議香港的學者們也可以參與研究。



＊古絲路復活與歐亞通商＊



就地理位置而言，新疆是古代絲路的中樞，交通本就四通八達。就像當年我們深入北疆阿爾

泰山，單是喀納斯就和三個鄰國相連接。這裏同樣也是中國與伊斯蘭世界接壤之處，這才是新疆

不斷被炒作的真正原因：如果在中國和伊斯蘭世界之間製造障礙，則一帶一路，即現代版絲路的

其中一段通道就會受阻，從而壓縮歐亞陸上自由通商的空間。



去年美軍倉促撤離阿富汗，媒體較多聚焦於拜登外交政策的失當，卻沒有留意一個問題：美

軍一夜之間撤走雖然狼狽，但無形之中也把完整的軍火庫留給了塔利班……因此未來一個階段新

疆周邊地區穩定的一個重要指標，就是阿富汗局勢的發展。



限於篇幅問題，我只能簡短地說，塔利班執政後對外展示出了一定程度的開明，而在最近的

地震災害中，中國亦成為最快支援阿富汗的國家，中國民間對阿國的交往亦在上升，雙方關係可

以說是一步一腳印在往前走。一個大國的政府和人民在面對不同文明時，是窮兵黷武奪人衣食，

還是深耕細作待人以禮，是會得出不同造化的。我有一種預期，說不定有一天，阿富汗的女子們

也開始用新疆棉做起成衣來？

