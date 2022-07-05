《台股攻略－黃振宇》台股反彈過百點，惟外資持續沽壓

《台股攻略》台股今日（５日）高低起伏，最高升超過２７０點，惟大市一度倒跌，曾下試

１４１００點關口，幸有台積電股價回穩，金融及航運股同步撐市，加權指數收１４３４９點，

升１３２點，全日波幅３８８點，成交金額為２５７２﹒５８億元（新台幣．下同），三大法人

合計淨買入６１﹒７３億元。

電子權值股的台積電收４４６元，升１﹒４％；鴻海收１０２﹒５元，升２﹒５％，此外，

蘋果公司早前傳出ｉＰｈｏｎｅ １４系列新機削減生產訂單，但遭到分析師及供應鏈生產商發

聲反駁傳聞，蘋果概念股普遍走強，其中光學鏡頭廠的玉晶光升近７％，相關供應鏈股的國巨、

欣興、華通、友達、群創、鴻準、穩懋及ＴＰＫ－ＫＹ均升１﹒６％至３％。金融股回勇，富邦

金領漲，收６０﹒３元，升４﹒２％，重上６０元關口；國泰金收４６﹒７５元，升２﹒７５％

；元大金、新光金、群益證及王道銀行均升超過２％。航運股今日傳出長榮遠東北美線在８月加

收綜合費率附加費（ＧＲＩ）後，緩和市場對海運第三季旺季不旺問題，航運股隨即回勇，長榮

升６﹒３％，陽明升５％，萬海微升０﹒５％。散裝航運股的慧洋－ＫＹ、四維航、中航及新興

同樣升勢凌厲，均升３％至４％。航空雙雄方面，長榮航今日宣布米蘭及慕尼黑的航線將於今年

１０月２５日及１１月３日正式啟航，消息刺激其股價與華航同步升４％。電腦品牌大廠華碩發

布最新永續報告書，公布集團去年環保設計產品（Ｅｃｏ Ｆｒｉｅｎｄｌｙ

Ｐｒｏｄｕｃｔｓ）佔收入比重約８６﹒６％，項目聚焦氣候行動、循環經濟、責任製造及價值

創造等四個方向，並承諾將在２０３０年、２０３５年分別於台灣及全球營運達成１００％使用

再生能源目標。

雖然台股今日反彈過１百點，但外資已連續６個交易日錄得淨賣出記錄，預料仍未擺脫弱勢

，現時宜維持選股不選市，投資者可留意近日傳出好消息及走勢較好的航運股。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

