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即市新聞

05/07/2022 09:49

《窩輪豪情－梁業豪》今天大市高開後，宜先穩後升

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為醫療保健業、
必需性消費業與非必需性消費業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的
股票現為中國生物制藥（０１１７７）、友邦保險（０１２９９）與長實集團（０１１１３），
可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利
時應參考的股票，則宜首選中信銀行（００９９８）、商湯（０００２０）與騰訊
（００７００）。
　　明顯地，現時最強勢的業務類別為醫療保健業，其恒生綜合指數的歷史波幅亦見上升，支持
所屬股票的升勢。今早（５日）港股順利跟隨處於強勢的美指期貨高開，但指數期貨宜於
１１：００ａｍ前企穩於現水平，並於午市進一步上升，令淡友知難而退。過去數個交易日的跌
市屬於升浪中的正常調整，若論跌浪運行時間與跌幅，均已足夠，好友該是時候正式反攻了。明
天（６日）美資大戶重臨港股後，我們最希望看到時，應為預期會回增的交投量可支持港股大市
升上更高的水平，確認短期調整的結束。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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