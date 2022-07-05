《窩輪豪情－梁業豪》今天大市高開後，宜先穩後升

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為醫療保健業、

必需性消費業與非必需性消費業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的

股票現為中國生物制藥（０１１７７）、友邦保險（０１２９９）與長實集團（０１１１３），

可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利

時應參考的股票，則宜首選中信銀行（００９９８）、商湯（０００２０）與騰訊

（００７００）。

明顯地，現時最強勢的業務類別為醫療保健業，其恒生綜合指數的歷史波幅亦見上升，支持

所屬股票的升勢。今早（５日）港股順利跟隨處於強勢的美指期貨高開，但指數期貨宜於

１１：００ａｍ前企穩於現水平，並於午市進一步上升，令淡友知難而退。過去數個交易日的跌

市屬於升浪中的正常調整，若論跌浪運行時間與跌幅，均已足夠，好友該是時候正式反攻了。明

天（６日）美資大戶重臨港股後，我們最希望看到時，應為預期會回增的交投量可支持港股大市

升上更高的水平，確認短期調整的結束。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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