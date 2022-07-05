【虛幣世界】比特幣反彈至二萬美元，惟分析師預計只是短暫表現

《經濟通通訊社５日專訊》隔晚美股因假期休市，加密貨幣市場則線反彈，其中比特幣重返

２００００美元大關，以太幣及其他山寨幣同樣收復失地，以太幣升至１１５０美元水平，而

ＳＯＬ和ＳＡＮＤ分別上漲了９％和８％以上。不過，ＦｘＰｒｏ高級市場分析師Ａｌｅｘ

Ｋｕｐｔｓｉｋｅｖｉｃｈ表示，比特幣一直承受沽壓，而近期的反彈可能只是周期性表現，而

並非比特幣有明顯好友入市。

幣安首席執行官趙長鵬最近表示，加密貨幣冬天，是為可以等待下一個牛市的投資者購買比

特幣的好時機；而萬事達卡的一項調查報告稱，超過５１％的拉丁美洲人在今年３月至４月期間

至少進行了一次加密貨幣交易。不過市場仍受近期消息困擾，包括三箭資本被申請清盤，分析師

Ｋｕｐｔｓｉｋｅｖｉｃｈ預計，全球經濟衰退依然困擾加密貨幣市場，特別是央行收水令市場

嚴重受挫。

據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２０３８３﹒２５元（美元．下同），升０﹒７２％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１１５４﹒１５元，升０﹒２７％；艾達幣報

０﹒４６９７元，升０﹒０４％；瑞波幣報０﹒３３０６元，升０﹒５８％。（ｕｌ）



經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到：

ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｆｏｒｅｘ╱

ｃｒｙｐｔｏｃｕｒｒｅｎｃｙ﹒ｐｈｐ



又或者去Ｄｏｗｎ Ａｐｐ：

ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ╱

ｅｔｎｅｔ╱ｍｅｍｂｅｒ╱７５０７８

