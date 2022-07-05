《談國論企－黎偉成》中央全面管治賦香港以高度自治權

《談國論企》中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，於２０２２年７月１日主

持香港回歸祖國２５周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典職，發表的重要講話時，相當

明確指出在「一國兩制」框架下中央與港澳特區的關係：「中央對港澳特區有全面管治權，和保

障特別行政區高度自治權」，即特區的「高度自治權」是由中央擁「全面管治權」賦予的。這亦

是港澳今後可以在「一國兩制」下長期發展，沒有時期限制。



＊全面準確貫徹一國兩制方針香港行資本主義制度＊



習近平作出的重要講話，對香港特區指出的四個「必須」，為（１）全面準確貫徹「一國兩

制」方針，得（２）堅持中央全面管治權和保障特別行政區高度自治權相統一，就必須（３）要

落實「愛國者治港」和（４）保持香港的獨特性地位和優勢。四個「必須」，有高度政策原則和

連貫性，而最重要的當然為（甲）「一國兩制」的原則、精神和政策精髓之所在：（一）「必須

全面準確貫徹「一國兩制」方針」。要貫徹「一國兩制」方針，就要「全面」、「準確」，乃「

必須」要做到的事情；而「一國兩制」方針是一個完整體系。貫徹「一國兩制」的重中之重，肯

定是（ｉ）「一國」，要「維護國家主權、安全、發展」，是之為方針的最高原則，在這個前提

下（ｉｉ）香港、澳門的「兩制」，才能夠「保持原有的資本主義制度長期不變，享有高度自治

權」。

要注意，在此一「必須」中所提到的港澳要全面準確貫徹「一國兩制」方針，可確保「保持

原有的資本主義制度長期不變」，所指的不變，是「長期」不變，與習近平作此番重要講話開宗

明義地指出的「「一國兩制」這樣的好制度，沒有任何理由改變，必須長期堅持」，亦是「必須

長期堅持」，明確地確定「一國兩制」政策是長期的，沒有時間限制的，眾所憂之「５０年」期

限也就不必再憂矣。

確保「一國兩制」政策和制度長期不變，就肯定（二）明確地認清中央與特區的關係。習近

平強調「必須堅持中央全面管治權和保障特別行政區高度自治權相統一」的重要要求，明確地劃

清楚中央與特區政府在港澳的管治關係，乃：中央有「全面管治權」，特別行政區政府的權力是

「高度自治」，即「中央政府對特別行政區擁有全面管治權，這是特別行政區高度自治權的源頭

」，屬相統一的關係，沒有爭議之處。

同時是到的，有：中央充分尊重和堅定維護特別行政區依法享有的高度自治權。落實中央全

面管治權和保障特別行政區高度自治權是統一銜接的，也只有做到這一點，才能夠把特別行政區

治理好。

明確了「一國兩制」方針、原則和精神，習近平更指出（乙）在「一國」之下的「兩制」對

港人治港有相當高度的要求，重點為（三）第三個「必須」中之：必須落實「愛國者治港」，習

近平強調（Ｉ）政權必須掌握在愛國者手中，這是世界通行的政治法則。香港特區在議會選舉和

公務員宣誓等方面，做了大量工作，確保「愛國者治港」。



＊愛國者牢控治權保證香港長治久安促民族復興＊



必須注意，習近平所言：（ＩＩ）把香港特別行政區管治權牢牢掌握在愛國者手中，這是保

證香港長治久安的必然要求，任何時候都不能動搖。和（ＩＩＩ）守護好管治權，就是守護香港

繁榮穩定，守護７００多萬香港居民的切身利益。

由政治層面，到經濟社會層面，習近平的（四）第四個「必須」，乃（１）原則性的：必須

「保持香港的獨特地位和優勢。背靠祖國、聯通世界，這是香港得天獨厚的顯著優勢」。和

（２）「中央政府完全支持香港長期保持獨特地位和優勢，鞏固國際金融、航運、貿易中心地位

，維護自由開放規範的營商環境，保持普通法制度，拓展暢通便捷的國際聯繫」。

重大的願景，為習近平所說的「在全面建設社會主義現代化國家、實現中華民族偉大復興的

歷史進程中，香港必將作出重大貢獻」。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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