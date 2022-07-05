《異動股》科投股普遍高開，惟商湯（２０）續摸底低開５％

《經濟通通訊社５日專訊》科技股昨日表現偏軟，今日開市重拾升勢；騰訊（００７００）
升０﹒２９％，報３４８元；美團（０３６９０）升１﹒８９％，報２０５元，以現價計，該股
暫連升２日，累計升幅５﹒５６％；阿里（０９９８８）升２﹒７４％，報１１６﹒３元，以現
價計，該股暫連升２日，累計升幅３﹒９３％；京東集團（０９６１８）升１﹒１５％，報
２６５元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅５﹒４１％。
但商湯（０００２０）股份禁售期後，股價連跌多日尚未見底，低開５﹒５１％，報２﹒４
元，以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅６１﹒２９％。該股成交約１２８１萬股，涉資
３０７３萬元。
現時，恒生指數報２２０５３，升２２２點或升１﹒０２％，主板成交３０﹒８３億元。國
企指數報７７４２，升９４點或升１﹒２４％。恒生科技指數報４９５９，升７５點或升
１﹒５４％。
即月期指新報２２０６４，升２４９點，高水１１點。即月國指期貨報７７１１，升９８點
，低水３１點。即月科指期貨新報４９７３，升８４點。
上證綜合指數報３４１１，升５點或升０﹒１７％，成交３３﹒４１億元人民幣。
深證成份指數報１３０５７，升３１點或升０﹒２４％，成交５７﹒０６億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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商湯（０００２０） ２﹒４０元 跌５﹒５１％
騰訊（００７００） ３４８﹒００元 升０﹒２９％
美團（０３６９０） ２０５﹒００元 升１﹒８９％
阿里（０９９８８） １１６﹒３０元 升２﹒７４％
京東集團（０９６１８） ２６５﹒００元 升１﹒１５％
網易（０９９９９） １４６﹒００元 升０﹒４８％
百度（０９８８８） １５４﹒００元 升１﹒３８％
嗶哩嗶哩（０９６２６） ２１４﹒２０元 無升跌
快手（０１０２４） ８９﹒１５元 升１﹒７１％
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（ｈｃ）
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