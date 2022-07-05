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05/07/2022 09:32

《異動股》科投股普遍高開，惟商湯（２０）續摸底低開５％

　　《經濟通通訊社５日專訊》科技股昨日表現偏軟，今日開市重拾升勢；騰訊（００７００）
升０﹒２９％，報３４８元；美團（０３６９０）升１﹒８９％，報２０５元，以現價計，該股
暫連升２日，累計升幅５﹒５６％；阿里（０９９８８）升２﹒７４％，報１１６﹒３元，以現
價計，該股暫連升２日，累計升幅３﹒９３％；京東集團（０９６１８）升１﹒１５％，報
２６５元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅５﹒４１％。
　　但商湯（０００２０）股份禁售期後，股價連跌多日尚未見底，低開５﹒５１％，報２﹒４
元，以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅６１﹒２９％。該股成交約１２８１萬股，涉資
３０７３萬元。
　　現時，恒生指數報２２０５３，升２２２點或升１﹒０２％，主板成交３０﹒８３億元。國
企指數報７７４２，升９４點或升１﹒２４％。恒生科技指數報４９５９，升７５點或升
１﹒５４％。
　　即月期指新報２２０６４，升２４９點，高水１１點。即月國指期貨報７７１１，升９８點
，低水３１點。即月科指期貨新報４９７３，升８４點。
　　上證綜合指數報３４１１，升５點或升０﹒１７％，成交３３﹒４１億元人民幣。
　　深證成份指數報１３０５７，升３１點或升０﹒２４％，成交５７﹒０６億元人民幣。

　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　商湯（０００２０）　　　　　２﹒４０元　跌５﹒５１％
　　騰訊（００７００）　　　３４８﹒００元　升０﹒２９％
　　美團（０３６９０）　　　２０５﹒００元　升１﹒８９％
　　阿里（０９９８８）　　　１１６﹒３０元　升２﹒７４％
　　京東集團（０９６１８）　２６５﹒００元　升１﹒１５％
　　網易（０９９９９）　　　１４６﹒００元　升０﹒４８％
　　百度（０９８８８）　　　１５４﹒００元　升１﹒３８％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　２１４﹒２０元　　　　無升跌
　　快手（０１０２４）　　　　８９﹒１５元　升１﹒７１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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