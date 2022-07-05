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即市新聞

05/07/2022 12:05

《午市前瞻》恒指２２２００料有阻力，小米新機款提價或影響銷售

　　《經濟通通訊社５日專訊》恒生指數半日收報２１９５５，升１２５點或０﹒５７％，主板
成交７３３﹒４９億元。恒生中國企業指數報７６７４，升２６點或０﹒３５％。恒生科技指數
報４８９５，升１１點或０﹒２３％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、藥明生物（０２２６９）及阿里巴巴－
ＳＷ（０９９８８）；騰訊控股收報３４９﹒６元，升２﹒６元或０﹒７５％，成交３８﹒９１
億元；藥明生物收報８３﹒８元，升６﹒２５元或８﹒０６％，成交３２﹒４６億元；阿里巴巴
－ＳＷ收報１１６﹒３元，升３﹒１元或２﹒７４％，成交３１﹒１３億元。國指三大成交股份
依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團（０３６９０）；美團收報１９８﹒２元，跌３元或
１﹒４９％，成交１７﹒９１億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團


＊聶振邦：投資者觀望美國通脹數據＊
　
　　恒指昨日成功企穩百天線後，今早高開２２２點，惟美團（０３６９０）聯合創始人穆榮均
出貨消息令股價受壓，拖累大市上午一度倒跌。華盛證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示
，過去一星期大市總成交持續減少，由２０００億元逐日縮減至１３００億元及１２００億元水
平，他預期總成交將進一步下降，不利恒指升勢，聶振邦指後市傾向靠穩。投資者正觀望美國通
脹數據，入市態度轉趨審慎，恒指２２２００將有阻力。
　
＊小米與Ｌｅｉｃａ合作未難佔優＊

　　小米發布與德國相機公司徠卡（Ｌｅｉｃａ）合作研發的旗艦機小米１２Ｓ、１２Ｓ　
Ｐｒｏ及１２Ｓ　Ｐｒｏ　Ｕｌｔｒａ。其中小米１２Ｓ定價３９９９元人民幣起，小米１２Ｓ
　Ｐｒｏ售價４６９９元人民幣起，小米１２Ｓ　Ｕｌｔｒａ更達５９９９元人民幣起，一改其
經濟實惠定價形象。聶振邦指今日大市靠穩下，小米股價先升後跌，反映市場不看好今次小米的
提價行動，故他對新機銷情有保留。他提到，過往小米機型都鮮有強調個別特色，即使今次強調
與德國鏡頭品牌Ｌｅｉｃａ合作，也未見優於同行機款，故目前提價更有可能影響其銷量，對未
來業績亦難有幫助。聶振邦預期小米股價回落至１２﹒５元有支持力度，如買入亦可上望至１４
至１５元。
　　據報小米正於越南設廠，更部署向馬來西亞、泰國等東南亞地區出口手機；聶振邦分析指小
米能否提升東南亞市場份額，需按市場策略，尤其現時小米轉型高端手機，於當地促銷推廣或會
遇到阻滯。

＊舜宇股價弱勢難大升＊

　　舜宇（０２３８２）上星期發力衝上百天線後未能企穩，至今連跌第四日。聶振邦指舜宇近
期弱勢，預期回落至１１０元水平後會有支持，於該水平買入或能上望１３５至１４０元，但近
期缺乏消息可炒，只能以短炒為主。（ｈｃ）

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