《午市前瞻》恒指２２２００料有阻力，小米新機款提價或影響銷售

《經濟通通訊社５日專訊》恒生指數半日收報２１９５５，升１２５點或０﹒５７％，主板

成交７３３﹒４９億元。恒生中國企業指數報７６７４，升２６點或０﹒３５％。恒生科技指數

報４８９５，升１１點或０﹒２３％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、藥明生物（０２２６９）及阿里巴巴－

ＳＷ（０９９８８）；騰訊控股收報３４９﹒６元，升２﹒６元或０﹒７５％，成交３８﹒９１

億元；藥明生物收報８３﹒８元，升６﹒２５元或８﹒０６％，成交３２﹒４６億元；阿里巴巴

－ＳＷ收報１１６﹒３元，升３﹒１元或２﹒７４％，成交３１﹒１３億元。國指三大成交股份

依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團（０３６９０）；美團收報１９８﹒２元，跌３元或

１﹒４９％，成交１７﹒９１億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團

。



＊聶振邦：投資者觀望美國通脹數據＊



恒指昨日成功企穩百天線後，今早高開２２２點，惟美團（０３６９０）聯合創始人穆榮均

出貨消息令股價受壓，拖累大市上午一度倒跌。華盛證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示

，過去一星期大市總成交持續減少，由２０００億元逐日縮減至１３００億元及１２００億元水

平，他預期總成交將進一步下降，不利恒指升勢，聶振邦指後市傾向靠穩。投資者正觀望美國通

脹數據，入市態度轉趨審慎，恒指２２２００將有阻力。



＊小米與Ｌｅｉｃａ合作未難佔優＊



小米發布與德國相機公司徠卡（Ｌｅｉｃａ）合作研發的旗艦機小米１２Ｓ、１２Ｓ

Ｐｒｏ及１２Ｓ Ｐｒｏ Ｕｌｔｒａ。其中小米１２Ｓ定價３９９９元人民幣起，小米１２Ｓ

Ｐｒｏ售價４６９９元人民幣起，小米１２Ｓ Ｕｌｔｒａ更達５９９９元人民幣起，一改其

經濟實惠定價形象。聶振邦指今日大市靠穩下，小米股價先升後跌，反映市場不看好今次小米的

提價行動，故他對新機銷情有保留。他提到，過往小米機型都鮮有強調個別特色，即使今次強調

與德國鏡頭品牌Ｌｅｉｃａ合作，也未見優於同行機款，故目前提價更有可能影響其銷量，對未

來業績亦難有幫助。聶振邦預期小米股價回落至１２﹒５元有支持力度，如買入亦可上望至１４

至１５元。

據報小米正於越南設廠，更部署向馬來西亞、泰國等東南亞地區出口手機；聶振邦分析指小

米能否提升東南亞市場份額，需按市場策略，尤其現時小米轉型高端手機，於當地促銷推廣或會

遇到阻滯。



＊舜宇股價弱勢難大升＊



舜宇（０２３８２）上星期發力衝上百天線後未能企穩，至今連跌第四日。聶振邦指舜宇近

期弱勢，預期回落至１１０元水平後會有支持，於該水平買入或能上望１３５至１４０元，但近

期缺乏消息可炒，只能以短炒為主。（ｈｃ）

