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05/07/2022 17:46

【北水炒Ｄ乜】淨流出０﹒５億人幣，買騰訊沽美團

　　《經濟通通訊社５日專訊》今日恒指高開２２２點，報２２０５３點。最高升３６８點報
２２１９８點，最低跌３１點報２１７９９點。恒指收報２１８５３點，升２２點或０﹒１％。
　　按額度計算，北水全日淨流入０﹒５億元人民幣，減少９８﹒５％。北水淨買入最多的個股
依次是騰訊控股（００７００）、快手（０１０２４）、理想汽車（０２０１５）；淨賣出最多
的依次是美團（０３６９０）、吉利汽車（００１７５）、長城汽車（０２３３３）。
　　主板成交１２２６﹒１４億元減少６﹒７％。其中港股通成交３１３﹒９億元，佔總成交
２５﹒６％。

＊大股東首度減持美團＊

　　據美團股權披露顯示，上周四（６月３０日）聯合創始人穆榮均出售了約１６﹒７萬股Ｂ類
股，每股平均價為１９６﹒０５２４元。據股權披露顯示，此筆股份為２０１５年授予的上市前
股份激勵計劃，乃穆榮均自美團上市以來首次減持。
　　騰訊控股升０﹒５２％報３４８﹒８元，北水淨買入５﹒１億元；快手升１﹒３１％報
８８﹒８元，北水淨買入２﹒８億元；理想汽車跌２﹒４５％報１５１元，北水淨買入２﹒４億
元。
　　美團跌１﹒７４％報１９７﹒７元，北水淨賣出７﹒３億元；吉利汽車跌２﹒１％報
１６﹒８２元，北水淨賣出５﹒２億元；長城汽車跌４﹒０８％報１４﹒５６元，北水淨賣出
４﹒２億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　（００７００）　　　　　　５﹒１１
　　快手　　　　（０１０２４）　　　　　　２﹒７８
　　理想汽車　　（０２０１５）　　　　　　２﹒３９
　　小米集團　　（０１８１０）　　　　　　０﹒８９
　　比亞迪股份　（０１２１１）　　　　　　０﹒６９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　－７﹒２７
　　吉利汽車　　　（００１７５）　　　　　－５﹒１６
　　長城汽車　　　（０２３３３）　　　　　－４﹒２０
　　香港交易所　　（００３８８）　　　　　－２﹒９２
　　舜宇光學科技　（０２３８２）　　　　　－１﹒４２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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