【北水炒Ｄ乜】淨流出０﹒５億人幣，買騰訊沽美團

《經濟通通訊社５日專訊》今日恒指高開２２２點，報２２０５３點。最高升３６８點報

２２１９８點，最低跌３１點報２１７９９點。恒指收報２１８５３點，升２２點或０﹒１％。

按額度計算，北水全日淨流入０﹒５億元人民幣，減少９８﹒５％。北水淨買入最多的個股

依次是騰訊控股（００７００）、快手（０１０２４）、理想汽車（０２０１５）；淨賣出最多

的依次是美團（０３６９０）、吉利汽車（００１７５）、長城汽車（０２３３３）。

主板成交１２２６﹒１４億元減少６﹒７％。其中港股通成交３１３﹒９億元，佔總成交

２５﹒６％。



＊大股東首度減持美團＊



據美團股權披露顯示，上周四（６月３０日）聯合創始人穆榮均出售了約１６﹒７萬股Ｂ類

股，每股平均價為１９６﹒０５２４元。據股權披露顯示，此筆股份為２０１５年授予的上市前

股份激勵計劃，乃穆榮均自美團上市以來首次減持。

騰訊控股升０﹒５２％報３４８﹒８元，北水淨買入５﹒１億元；快手升１﹒３１％報

８８﹒８元，北水淨買入２﹒８億元；理想汽車跌２﹒４５％報１５１元，北水淨買入２﹒４億

元。

美團跌１﹒７４％報１９７﹒７元，北水淨賣出７﹒３億元；吉利汽車跌２﹒１％報

１６﹒８２元，北水淨賣出５﹒２億元；長城汽車跌４﹒０８％報１４﹒５６元，北水淨賣出

４﹒２億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） ５﹒１１

快手 （０１０２４） ２﹒７８

理想汽車 （０２０１５） ２﹒３９

小米集團 （０１８１０） ０﹒８９

比亞迪股份 （０１２１１） ０﹒６９

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） －７﹒２７

吉利汽車 （００１７５） －５﹒１６

長城汽車 （０２３３３） －４﹒２０

香港交易所 （００３８８） －２﹒９２

舜宇光學科技 （０２３８２） －１﹒４２

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