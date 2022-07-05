《美元走勢－羅明立》澳元２０天線０﹒６９５０料有較大阻力

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３６﹒２３ １３６﹒３６ １３５﹒７９

歐元╱美元 １﹒０３９５ １﹒０４４９ １﹒０３９２

英鎊╱美元 １﹒２０７８ １﹒２１２５ １﹒２０７３

美元╱瑞郎 ０﹒９６２４ ０﹒９２５０ ０﹒９５９３

美元╱港元 ７﹒８４６９ ７﹒８４７１ ７﹒８４５７

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《美元走勢》歐元區５月ＰＰＩ年率由３７﹒２％回落至３６﹒３％，略低過預期；而區內

７月Ｓｅｎｔｉｘ投資者信心指數則跌至－２６﹒４。美匯指數周一（４日）輕微高收，在

１０５附近窄幅波動。美國通脹及經濟衰退壓力持續，市場相信總統拜登將很快宣布取消部分對

華加徵的關稅。

歐元昨日在１﹒０４以上反覆，７月加息０﹒２５％機會較大，９月則可能加０﹒５％，但

由於最新通脹繼續上升，市場有聲音炒作７月加半厘，令歐元有支持，關注１﹒０５的阻力，升

穿前仍可造空。

澳洲央行今日（５日）議息後一如預期加息０﹒５％，是連續３個月加息，央行表明會繼續

收緊貨幣政策遏止通脹，而勞動力市場仍然緊張，近５０年最低的失業率有可能繼續下跌，未來

加息的時間及幅度根據數據而定。貨幣政策收緊將可能令家庭支出有壓力。澳元今早曾經升近

０﹒６９，加息結果公布後反而略為下跌，估計２０天線的０﹒６９５０有較大阻力。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒０４６５ １﹒０３５０ １﹒０５１０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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