【企業盈喜】理文化工（７４６）：料半年純利按年增長逾５０％

《經濟通通訊社５日專訊》理文化工（００７４６）發盈喜，預期截至今年６月底止六個月

純利按年增長超過５０％，主要歸因於化工產品售價因供需關係緊張而於本期間維持於歷史高位

水平，並帶動集團盈利能力。（ａｃ）

