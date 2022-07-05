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05/07/2022 15:36

【香港政情】公務員總工會主席馮傳宗：加薪２﹒５％不能令人信服

　　《經濟通通訊社５日專訊》香港公務員總工會主席馮傳宗表示，政府所提出的全體公務員劃
一加薪２﹒５％的方案，不能令人信服，質疑是刻薄公務員、雙重標準，亦有向商界傾斜之嫌。
他希望當局明日會見公務員團體聽取意見後，能夠再提出一個有較顯著升幅的方案。
　　馮傳宗指，政府一方面稱讚公務員隊伍表現卓越，但卻提出偏低的加幅，而且幅度嚴重偏離
薪酬趨勢調查淨指標，當局又未能清楚解釋如何計算出今次加幅，做法並不合理。
　　高級公務員協會主席李方沖表示，政府明天將約見公務員團體解釋有關薪酬調整建議方案，
因此不回應有關加幅。

＊人力資源顧問：加薪幅度相對合理＊

　　人力資源顧問周綺萍則指，今次加薪建議幅度相對合理，因為早前薪酬趨勢調查淨指標的結
果，特別是中高層的加幅完全與市道脫離，而且今年首季本港經濟受疫情影響，如加薪百分之１
至３的水平較為合理。她認為，政府有考慮實際環境、通脹等因素，相信市民及商界都會接受加
幅。
　　周綺萍又表示，是次加幅建議與公務員的期望有落差，但認為公務員應站在政府及市民的角
度去考慮加薪問題，如最後加薪幅度高，市民出現抗拒，對公務員形象及工作都並非好事。至於
如何維持公務員士氣，就要視乎政府管理層如何處理。（ｈｙ）

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