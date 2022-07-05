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05/07/2022 16:31

【新冠肺炎】本港新增２０８５宗本地個案，輸入個案１８３宗

　　《經濟通通訊社５日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增
２０８５宗新冠肺炎本地個案，包括７７１宗核酸檢測陽性，１３１４宗快測經覆檢陽性，另有
１８３宗輸入個案，當中１０６宗在機場發現，６１宗昨日（４日）確診，４５宗前日（３日）
確診，６１宗經檢疫酒店發現，１６宗離開檢疫酒店後確診，大部分高ＣＴ值，個別低ＣＴ值，
有在社區活動，懷疑是本地個案。今日沒有新增死亡個案。第五波累計１２４﹒４萬宗確診個案


＊新增７間院舍爆疫＊

　　張竹君指，新增７間院舍爆疫，包括３間老人院舍、４間殘疾人士院舍，各有１宗個案，涉
３名院友及４名員工。
　
＊新增１０宗ＢＡ﹒２﹒１２﹒１個案＊

　　張竹君指，新增１０宗ＢＡ﹒２﹒１２﹒１個案，其中８宗為本地源頭不明個案，２宗與其
他個案相關。另有８宗ＢＡ﹒４或ＢＡ﹒５個案。其中１宗與為食火鍋相關，累計１６個案；馬
頭涌官立小學再增１宗個案；２宗為本地源頭不明個案；１宗住馬鞍山海濤居３座。
　　張竹君指，近期確診個案上升，比數星期前「翻一倍」。她又指見到變異病毒株，無論是
ＢＡ﹒２﹒１２﹒１還是ＢＡ﹒４或ＢＡ﹒５個案都有上升趨勢，雖然比例較低，但外國經驗指
ＢＡ﹒４或ＢＡ﹒５傳染性高，即使康復者亦有再感染機會。她呼籲市民不要放鬆，要堅持佩戴
口罩及手部清潔，如有不適要盡快看醫生。

＊佛教醫院護養病房新增４宗個案＊

　　佛教醫院護養病房新增４宗個案，該病房已停收新症及探訪並進行清潔。青山醫院法醫精神
科男病房再多１人確診，群組累５名病人及３名職員染疫。雅麗氏何妙齡那打素醫院膳食部有１
人確診。（ｈｙ）

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