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即市新聞

05/07/2022 10:33

《真知灼見－溫灼培》英國金融中心地位再受衝擊？

　　《真知灼見》於６月２６日的Ｇ７大會上，美國、英國、加拿大及日本率先宣布禁止對俄羅
斯的黃金進口，作為進一步對俄羅斯的制裁行動。而最新消息指，於過去周日（３日），澳洲亦
宣布跟隨上述國家禁止俄羅斯黃金進口。對於這些國家的行動，投資者最關注是將如何對金價帶
來影響。不過筆者認為，由於黃金是無記認，假若俄羅斯黃金不能直接銷售予上述國家，也可轉
銷往其他國家，基本上對金價料不會帶來太大影響。但這事件對英國所帶來的衝擊則不容忽視。
　
＊Ｇ７行動反而有利杜拜及上海黃金市場＊
　
　　俄羅斯是全球第二大黃金開採國僅次於中國，佔全球整體開採量約１０％。而由於地利關系
，以前俄羅斯的黃金多運往倫敦或瑞士這兩黃金集散地出貨。現在俄羅斯的黃金不能再運往倫敦
，相信受惠的將會是杜拜或上海的黃金市場。眾所周知，全球黃金最大的需求市場並非在歐洲，
而是在亞洲，其次是中東。倫敦能成為全球主要黃金集散地是因為其歷史背景。現在倫敦不容許
俄羅斯黃金進口，這可能會動搖其全球黃金中心地位。
　
＊倫敦金融中心地位被削＊
　
　　不要忘記，英國脫歐後，歐盟已要求倫敦把大部分與歐盟相關的金融業務搬回歐洲。這對英
國的金融業而言已是一大衝擊。現在英國又趕走全球第二大黃金開採國俄羅斯使用其黃金交易市
場，相信這會進一步削弱倫敦的金融中心地位，對英經濟長遠發展並非好事，對英鎊並非好事。
《恒生銀行首席市場策略員　溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠
ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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