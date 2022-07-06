《嬈望大中華－彭藹嬈》新冠受控之後的經濟復蘇

《嬈望大中華》在封城最嚴重時，消費市場對經濟的負面貢獻是很明顯的。從整個經濟體的

結構上看，這意味著中國經濟已經轉變為一個更加多元化的經濟，有一個龐大的消費市場和更多

的資本密集型製造業。隨著新冠規則的放寬，消費需求會恢復起來。預計零售額將從２２年第二

季度的同比負增長轉為２２年下半年的同比正增長。外國出口商也可以從中國消費市場復蘇中受

益。



＊不可忽略基礎投資＊



隨著消費市場的復蘇，在２２年第二季度大多數經濟活動萎縮之後，基礎設施投資是對經濟

的關鍵支持。我們預計２０２２年的基礎設施投資將相當於ＧＤＰ的５％左右。這些投資主要由

地方政府特別債券、地方政府金融工具、中央政府資金和中國的政策性銀行貸款來資助。



＊房屋銷售緩慢復蘇，卻無法阻止開發商債券違約＊



房屋銷售略有上升。為棚戶區居民提供購房券是一項促進房屋銷售的短期政策。雖然這對房

屋銷售是一個積極的舉措，但對那些在岸或離岸債券違約的房地產開發商而言，這不值得樂觀，

因為潛在的購房者會避免買入這些開發商出售的房子，從而避免開發商無法繼續竣工的風險和售

後物業管理風險。因此，我們預計已經違約的房地產開發商不會從房屋銷售中迅速獲得現金，這

將繼續對其流動性造成壓力，並且繼續影響其對債務付息還本的能力。



＊強勁的外部需求，但科技戰仍在繼續＊



外部需求強勁（筆者認為所謂的美國衰退不會在２０２２年發生，２０２３後期至２０２４

的可能性比較大），中國港口的擁堵情況也有所緩解，這意味著中國的進出口貿易環境改善。

美國正在考慮取消特朗普政府時期對從中國進口商品徵收的部分關稅。筆者認為，這次取消

關稅有幾點讀者要注意：１）美國應該不會取消對中國生產技術相關產品的關稅，這仍會拖累中

國的科技公司；２）其他關稅取消並沒有時間表；３）美國究竟是取消還是減低關稅仍然是未知

之數。

科技戰將是中國經濟增長需要面對的長期問題。中國不具備製造最先進半導體設備的技術。

而進口這些設備的障礙來自美國及其盟友。中國正試圖從世界各地尋覓人才，從而創造自己的先

進技術。但是，這是一個非常具挑戰性的難題。《ＩＮＧ銀行大中華首席經濟師 彭藹嬈》



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