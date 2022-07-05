《威少看世界－張少威》中國落單買空巴，與歐合作拓市場

《威少看世界》上周，中國三大國有航空公司分別向歐洲飛機製造商空中巴士

（Ａｉｒｂｕｓ 香港簡稱空巴，內地簡稱空客） 訂購空巴的單通道Ａ３２０ ｎｅｏ客機，

總數２９２架，按標價的合同金額計算，大約３７０億美元，但大規模訂購有折扣。促成這筆大

合同的主要動力是中國航空市場進一步擴張帶來的需求，以及中國希望與歐洲加強合作、提高中

國航空製造業水平的良好願望。



＊有機場缺飛機亟需提升運力＊



隨著經濟的增長和國民收入的改善，中國航空業發展迅速，中國民航局發布的《「十四五」

民用航空發展規劃》預計，至２０２５年，「全國居民人均年乘機次數將從２０１９年的

０﹒４７次提升到０﹒６７次」，換句話說，五年間中國民航的乘客人數會有超過４０％的增長

。為適應增大的客運需求，全國各地都在新建或擴建機場，其中一個重要標誌是去年６月成都天

府國際機場正式啟用，讓成都成為北京和上海之外又一個擁有兩個國際機場的城市。中國航空業

現已進入放量增長階段，連接機場與城市的軌道交通等基礎設施也日趨完善，增加運力漸成新的

瓶頸，因此三大航空公司都需要添購新機以擴充運力。



購買９６架空巴客機的國航集團在公告中提到，接收新機後運力將比２０２１年年底提高

１０﹒４％；同樣購買９６架客機的南方航空，預計可提高運力１３％。東方航空的運力需求似

乎更加迫切，因為在交付期（２０２４－２０２７） 這幾年中，有６８架同類型客機將因租賃

到期而要退出，同時還要按照正常程序淘汰機齡較長的部分飛機。新飛機油耗會降低１５％，不

僅比舊機節省成本支出，而且更加環保，能滿足國際上的減排要求，同時發動機噪音也會降低

５０％，令乘客更加舒服。這次大舉訂購新機，可以完成置換更新，提高現有運力，保持擴張趨

勢。



與此同時，買方目前所擁有的議價優勢也是決定落單的另一個重要因素。新冠疫情爆發後，

航空業備受打擊，世界各國航空公司大多暫停購買新機。空巴需要新訂單來滿足未來的發展需求

，維持投資者信心，因此願意用價格上的讓步來換取訂單。東方航空在公告中提到，此次的價格

「相比本公司以往向空客公司購買空客飛機中所獲的價格更優」，證實了「大訂單，大折扣」的

買方優勢。



＊國產化困難多無法「彎道超車」＊



中國航空業前景廣闊，用國產客機來滿足需求是最佳選擇，但國產替代之路崎嶇難行，無法

「彎道超車」。去年我在本欄介紹過２００８年成立的中國商用飛機有限責任公司（中國商飛

ＣＯＭＡＣ），其成熟產品Ｃ９１９單通道中遠程客機與空巴Ａ３２０和波音７３７系列屬於同

一類型，但由於國產化比例較低，發動機、導航和控制系統、通訊系統等超過一半的組件來自歐

美廠家，易受外部環境影響，所以雖然手握幾百架的訂單，但至今未能批量交付。



中國商飛２０１７年開始與俄羅斯聯合航空製造集團公司合作研發ＣＲ９２９寬體客機，目

標是打破空巴與波音對大型民航機的壟斷。但這一項目進展緩慢，主要原因是雙方的合作目標與

利益存在一定的分歧。中方願意提供資金、人力和產品市場，換取俄方轉讓發動機技術，然而俄

方只同意提供ＰＤ－３５發動機，拒絕技術轉讓。隨著在發動機領域自主研發不斷取得進展，中

方需要從俄方引進的技術越來越少，有報道稱，俄方已在考慮退出這一中俄合作項目。若中國的

發動機能過關，打破西方壟斷就有希望了。



中國多路並舉發展航空業的另一個重要舉措，是與空巴合作在天津設立總裝線，自２００８

年開始生產Ａ３２０系列客機，一路進展順利。空巴去年決定提升天津總裝線的產品檔次，在那

裏生產Ａ３２１系列，爭取在今年年底前交付首架飛機。這兩個系列的分別在於，１９８８年投

入商業運營的Ａ３２０載客為１５０人左右，１９９４年投入商業運營的Ａ３２１載客１８０人

左右，Ａ３２１是Ａ３２０的改進加長版，但Ａ３２１目前只在德國漢堡和美國阿拉巴馬州莫比

爾兩地設有生產線，產能跟不上需求。天津總裝線擴產Ａ３２１系列後，這款飛機的交貨速度會

明顯加快，因此空巴對此給予厚望。



＊航空業做生意難避政治風險＊



得知空巴獲得中國大訂單，其競爭對手波音回應說，「作為與中國航空業有５０年合作關係

的美國最大出口商，地緣政治分歧繼續限制美國飛機出口，令人失望」，這等於是將波音未能贏

得大合同歸咎於中美關係緊張。從過去幾十年的歷史來看，中國經常從波音和空巴兩家公司各買

一批客機，但在當前的國際環境下，盡量與歐洲搞好關係，扛住美國的極限施壓，顯然是中國外

交政策的基本出發點，自然也是這次與空巴簽約的原因之一。國際航空企業受地緣政治影響並非

新鮮事，波音也沒有失去中國市場。據路透社報道，波音與中國已簽的合約尚有大約１５０架飛

機未交付。



其實，在中美貿易談判中，如果美方要求中方購買一定數量的波音客機，以此作為解除對華

貿易制裁的一個交換條件，雙方有可能達成某種協議，因為中國今後幾年還要買新客機。但麻煩

在於，對華強硬、寸步不讓已成美國國策，波音的遊說在白宮和國會還有人聽嗎？聘用更給力的

說客可能是波音的當務之急。《香港知名時事評論員及前駐美記者 張少威》



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