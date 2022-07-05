《鍾之日記》劉鶴再傾撤關稅，Ａ股偏軟港股揚

《鍾之日記》７月５日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



在市場傳出美國總統拜登最快本周取消部分對華關稅之際，國務院副總理劉鶴今早應約與美

國財長耶倫舉行視頻通話，據《新華社》報道，劉鶴在通話中表達了對美國取消對華加徵關稅和

制裁、公平對待中國企業等問題的關切。而美國財政部的聲明則指，耶倫在通話中，對中國「不

公平的非市場」經濟做法表示關切，雙方同時談及俄烏戰爭對全球經濟的影響，聲明沒直接回應

中方對撤關稅的關切。在北京，外交部發言人趙立堅下午就市場關注美方在通話中是否表示將取

消對中國進口商品加徵的關稅時回應，目前沒有可以進一步提供的信息。

港股今早高開，並重上２２０００關，不過Ａ股偏軟，港股三日插５８８點後，今日僅微升

收市。

恒指高開２２２點，報２２０５３，甫開曾升３６８點，高見２２１９８，但Ａ股突掉頭向

下，港股升勢亦不保，最多轉跌２２點，低見２１８０７。不過，大市迅速收復失地，半日仍升

過百點收市。不過大市午後向下，曾跌３１點，見２１７９９點全日低；收市最終升２２點或

０﹒１％，報２１８５３。國指跌５點，報７６４２點。科指跌２２點或０﹒４７％，報

４８６１點。大市全日成交１２２６﹒１４億元。

金融壹賬通（０６６３８）擺脫近期新股必跌之勢，公司掛牌翌日收升３７％破頂，收報

７﹒４元，上市兩日累升近四成。



＊滬指微跌１點，收市險守３４００關＊



美國或撤對華加徵關稅有新進展，加上中國６月財新服務業ＰＭＩ錄得５４﹒５，較５月大

幅回升１３﹒１個百分點，升至２０２１年８月來最高。滬深三大指數今日震盪調整，在劉鶴與

耶倫視頻通話，表達取消加徵關稅等問題關切後，大盤一度短暫衝高後再回跌，午後跌幅收窄，

滬綜指３４００關失而復得，收跌０﹒０４％，報３４０４﹒０３點，深成指跌０﹒４１％，創

業板指亦跌０﹒３４％。個股跌多漲少，兩市超３４００股飄綠，鋰電板塊活躍，電力、稀土、

煤炭走高，食品飲料、豬肉板塊表現低迷。

南華期貨股指期貨分析師王夢穎稱，市場應該不會過度預期，取消加徵關稅等問題對市場提

振效果有限。

人民銀行今日再進行３０億元人民幣７天期逆回購，淨回籠１０７０億元人民幣。進入７月

，人行連續三個交易日回籠資金，共收水２５４０億元人民幣。外資今日流出１３﹒４８億元人

民幣，兩市全日成交１１８１０億元人民幣，較上日增加４﹒５％，為連續９個交易日突破１萬

億元。



＊爭取從美國名單除名，藥明生物創５個月高＊



美國商務部今年２月將藥明生物（０２２６９）兩家子企納入「未經核實實體名單

（Ｕｎｖｅｒｉｆｉｅｄ Ｌｉｓｔ，ＵＶＬ）」，限制業務往來。外電最新報道，藥明生物正

爭取美國當局將公司從名單上除名，並引述美國商務部官員指，中國當局上周已容許美方出口控

制官員到訪無錫，查察藥明生物子企。

藥明生物盤中一度飆１２％至８８７元，創逾５個月新高，惟高位見獲利盤，最終收升

６﹒５％報８２﹒６元。同系藥明康德（０２３５９）升３﹒９％，藥明巨諾（０２１２６）升

３﹒７％。

藥明生物曾稱，子企被納入未經核實名單，主要因為美國政府機構無法進行必要核實程序，

確保公司與美國貿易的產品資料真確。公司當時強調，未經核實名單與實體名單不同，不意味著

美國出口商不能與名單上的人士往來，也不意味著與有關人士存在具體、有價值、可闡述的國家

安全或外交政策問題。

另外，藥明生物宣布，基於微生物發酵技術生物藥原液十四廠（ＭＦＧ１４）已正式獲得

ｃＧＭＰ生產放行，並自今年初以來交付多個客戶的ＣＭＣ項目，標誌藥明生物從ＤＮＡ到

ｃＧＭＰ生產的一體化服務能力擴大至微生物發酵領域。



＊神秘大戶搬貨來港阿里仍漲，商湯創新低後急彈＊



繼股王騰訊（００７００）、ＡＩ股商湯（０００２０）大戶們各自將百億大貨搬倉伺機沽

貨後，電商巨頭阿里巴巴（０９９８８）神秘大戶接力將８５０億大貨移往香港。今次調倉行動

後，阿里巴巴港股在中央結算系統（ＣＣＡＳＳ）存倉水平已突破１３０億股，較去年同期急增

２８﹒５％，已佔整體股份近６０％，再創香港第二上市以來新高。阿里股價周二回升，收市升

１﹒８％，報１１５﹒２元。

商湯禁售期解封後，前兩個交易日累插５７％，今日股價終見支持。商湯今日低開並跌至

２﹒３８元的歷史新低，惟不足半小時間股價反彈，一度觸發「冷靜期」限價交易５分鐘。

因應中央結算系統（ＣＣＡＳＳ）披露以Ｔ＋２（交易後兩個日）為基準，商湯上市前股東

禁售期６月３０日屆滿日前夕倉位今日曝光。ＣＣＡＳＳ內商湯股份由６月初佔總股本不足

７﹒５％，暴升至６月２９日禁售期前夕的７４﹒３７％，增幅近９倍。以６月商湯平均股價

５﹒８４８元計，相關貨值達１０１６億元。

據內媒報道指，網易雲音樂（０９８９９）即將上線「空間音頻」功能，並即將於音頻技術

廠商達成合作，引入更多高品質空間音頻內容，探索在智能網聯汽車等多終端場景的「空間音頻

」音樂體驗。網易雲音樂收市跌１﹒３％，報８０﹒３元。

至於小米（０１８１０）新機１２Ｓ定價３９９９人幣起，小米現高開走低全日跌３﹒５％

，報１３﹒３６元。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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