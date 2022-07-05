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05/07/2022 09:01

【新冠肺炎】北京新增３例本土確診，社會面篩查１例

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》北京市衛健委通報，７月４日，新增３例本
土確診病例（１例社會面篩查人員、２例隔離觀察人員），均在延慶區。延慶區篩查發現一宗由
入境隔離期滿返京人員引發的聚集性疫情，為同事關係。

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