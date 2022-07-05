【新冠肺炎】全國昨日本土陽性３３５宗，上海再現高風險區

《經濟通通訊社５日專訊》內地疫情反彈，４日新增新冠本土陽性個案降至３３５宗，其中

本土病例６９宗及本土無症狀感染２６６宗；上日為３８０宗。新增個案中，安徽和江蘇分別為

２３１宗和６６宗，兩地總佔比近九成。另外，無新增死亡病例。

本土確診中，安徽５２宗，陝西７宗，北京、上海及山東各３宗，廣東１宗。本土無症狀感

染中，安徽１７９宗，江蘇６６宗，福建７宗，上海５宗，山東４宗，廣東及陝西各２宗，遼寧

１宗。

安徽今波疫情集中在宿州市泗縣，泗縣今波疫情自上月２６日發生至今，源頭仍然未明，並

已傳播至江蘇南京、無錫等地。宿州新冠疫情防控指揮部昨表示，截至昨午４時，泗縣累計

８６３宗感染，６輪全民檢測共有逾３００萬人次參與，篩查出的社會面感染個案呈下降趨勢。



＊上海普陀區一地列為高風險區＊



上海衛健委數據顯示，４日上海新增本土新冠肺炎確診病例３宗和無症狀感染者５宗，其中

２宗確診病例和５宗無症狀感染者在隔離管控中發現。據此計算，當日新增社會面病例數為１宗

。

根據國家第九版新冠肺炎疫情防控方案要求，即日起，將普陀區曹楊新村街道蘭溪路１４８

號列為高風險區，將靜安區臨汾路街道臨汾路５４１號、５５１號、５７３號、５８３號，普陀

區石泉路街道石泉一村，普陀區曹楊新村街道芙蓉園小區，寶山區楊行鎮盤古路９２７弄３５－

３６號列為中風險區，上述中高風險區所在曹楊新村街道、臨汾路街道、石泉路街道、楊行鎮的

其他地區列為低風險區。（ｃａ）



