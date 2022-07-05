  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/07/2022 10:35

【新冠肺炎】全國昨日本土陽性３３５宗，上海再現高風險區

　　《經濟通通訊社５日專訊》內地疫情反彈，４日新增新冠本土陽性個案降至３３５宗，其中
本土病例６９宗及本土無症狀感染２６６宗；上日為３８０宗。新增個案中，安徽和江蘇分別為
２３１宗和６６宗，兩地總佔比近九成。另外，無新增死亡病例。
　　本土確診中，安徽５２宗，陝西７宗，北京、上海及山東各３宗，廣東１宗。本土無症狀感
染中，安徽１７９宗，江蘇６６宗，福建７宗，上海５宗，山東４宗，廣東及陝西各２宗，遼寧
１宗。
　　安徽今波疫情集中在宿州市泗縣，泗縣今波疫情自上月２６日發生至今，源頭仍然未明，並
已傳播至江蘇南京、無錫等地。宿州新冠疫情防控指揮部昨表示，截至昨午４時，泗縣累計
８６３宗感染，６輪全民檢測共有逾３００萬人次參與，篩查出的社會面感染個案呈下降趨勢。

＊上海普陀區一地列為高風險區＊

　　上海衛健委數據顯示，４日上海新增本土新冠肺炎確診病例３宗和無症狀感染者５宗，其中
２宗確診病例和５宗無症狀感染者在隔離管控中發現。據此計算，當日新增社會面病例數為１宗

　　根據國家第九版新冠肺炎疫情防控方案要求，即日起，將普陀區曹楊新村街道蘭溪路１４８
號列為高風險區，將靜安區臨汾路街道臨汾路５４１號、５５１號、５７３號、５８３號，普陀
區石泉路街道石泉一村，普陀區曹楊新村街道芙蓉園小區，寶山區楊行鎮盤古路９２７弄３５－
３６號列為中風險區，上述中高風險區所在曹楊新村街道、臨汾路街道、石泉路街道、楊行鎮的
其他地區列為低風險區。（ｃａ）
　　

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章大行報告05/07/2022
【大行炒D乜】大行點睇港交所　一click就知道
人氣文章香港政情05/07/2022
李家超率行會成員見傳媒　指成員意見對決策非常重要
人氣文章開市Good Morning05/07/2022
黃瑋傑：關注美團被騰訊減持風險　料恒指整固後有力重上22500
人氣文章財經熱話05/07/2022
【虛幣世界】比特幣反彈至20000美元，惟分析師預計只是短暫表現
人氣文章中國故事04/07/2022
《神州經脈》「互換通」啟動　ETF通首日平穩　滬指重上三千四
人氣文章財經熱話04/07/2022
耗巨資購空中巴士兼人幣走弱　中資航空股借勢回調　國航曾插一成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金