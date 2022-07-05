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即市新聞

05/07/2022 17:21

【內房困局】易居研究院：上半年百城土地成交金額同比降超五成

　　《經濟通通訊社５日專訊》易居研究院發布的報告顯示，６月份，全國１００個城市土地（
含純住宅、商住、商辦用地）成交金額為４０１５億元（人民幣．下同），環比增長為１４１％
，同比下降３３％。今年上半年全國百城土地成交金額為１１３００億元，相比去年下半年下降
５０％，相比去年上半年下降５５％。
　　報告分析稱，６月份出現交易小高峰和集中供地下的交易行情有關，數據容易拉升。但即便
如此，６月份的同比交易數據也偏弱。從房企拿地意願和拿地結構看，拿地意願還是不強，尤其
是民企。上半年土地市場的交易規模縮水嚴重，充分體現了土地市場面臨的較大壓力。
　　６月全國百城土地成交溢價率為４％，高過５月份２％的溢價率，主要由於６月份優質地塊
的密集推出等有關。而對比去年６月份１３％的溢價率數據，當前溢價率水平是較低，說明土地
市場的熱度不高。

＊一二線城市土地交易市場明顯好於三四線＊

　　分城市來看，６月份３７個一二線城市土地成交金額為３０７５億元，環比增長１８８％，
同比下降２６％；６３個三四線城市土地成交金額為９４１億元，環比增長５８％，同比下降
４８％。
　　分析認為，數據顯示６月市場拉動主要是得益於全國一二線重點城市的拉動，而三四線城市
表現較為一般。再加此次納入統計範圍的三四線城市，普遍為經濟發達或區位優勢明顯的城市，
其他一些三四線城市土地市場壓力或更大。
　　分析建議，各地需要繼續優化購地規則，以不斷降低房企的拿地門檻，鼓勵土地交易市場的
活躍。不過隨著房屋銷售市場的逐步復甦、房企到位資金狀況的改善，預計下半年百城土地市場
會有活躍的基礎和空間。（ｄｗ）

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