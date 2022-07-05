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即市新聞

05/07/2022 08:26

【大國博弈】據報拜登本周取消部分對華關稅，或啟行業補貼新調查

　　《經濟通通訊社５日專訊》美國總統拜登據報最快本周宣布，撤銷部分對中國貨加徵的關稅
，其中包括暫停對服裝和學校用品等消費品的關稅，並將推動更廣泛的框架，允許美國進口商申
請關稅豁免。此外還可能啟動一項針對行業補貼的新調查，科技等戰略領域關稅或被提高。
　　據《華爾街日報》引述消息人士報道　，美國貿易代表辦公室正就特朗普時期的關稅，進行
四年一度的檢討，業界意見徵詢期於本周二（５日）截止。

＊華府內部對中國關稅問題存嚴重分歧＊

　　報道引述華府官員和貿易專家稱，拜登宣布削減對華關稅的計劃已被一再推遲，他們表示，
拖延宣布有關決定，反映拜登政府內部對中國關稅問題上有嚴重分歧。於拜登內閣，財長耶倫的
一派主張撤銷關稅，認為有助降低美國４０年來最高的通脹。
　　貿易代表戴琪、國家安全顧問沙利文則認為，對華關稅是與中國協商的重要籌碼，並認為取
消關稅對控制通脹效果亦有限。他們認為削減對華關稅的同時要採取其他措施，以繼續對北京施
壓，令中國改變貿易行為，可能採取的措施包括調高工業機械和運輸設備等中國戰略產品關稅，
美國亦可能根據美國貿易法第３０１條，開始新一輪調查重點是中國對高科技項目的工業補貼；
而美國貿易代表辦公室數月來一直在準備這個政策，可能導致向一系列新產品加徵關稅。
　　美國官方近期多次釋出可能取消部分對華加徵關稅的消息，中國商務部早前表示，在當前高
通脹形勢下，美方愈早取消對華加徵關稅，消費者和企業就愈能早受益。中美雙方應相向而行、
共同努力，為經貿合作創造氛圍和條件，維護全球產業鏈供應鏈穩定，造福兩國人民和世界。
（ｊｔ）

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