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即市新聞

05/07/2022 09:15

【樓市鬆綁】二手房成交參考價取消，西安住建局：可尊重賣方意願

　　《經濟通通訊社５日專訊》西安當地中介反饋，當前二手房成交參考價格已不再作為主要標
準之一。西安市住建局相關工作人員４日回應指，中介可尊重賣方意願掛牌二手房價格，目前暫
停發布參考價，後續會根據市場情況不斷優化。
　　西安市住建局相關工作人員表示，為支持剛性和改善性住房需求，促進房地產業良性循環和
健康發展，５月２８日西安市發布《關於調整商品住房交易政策的有關問題的通知》，目前部分
中介平台在顯示二手房價格時可尊重賣方意願掛牌二手房價格，也可參照成交參考價掛牌。
　　西安於２０２１年７月８日發布《關於建立二手住房成交參考價格發布機制的通知》，《通
知》指出，西安市房產交易管理中心以住宅小區為單位，充分參考二手住房網簽成交價格、評估
價格等因素，經調查分析，形成二手住房成交參考價格，在西安市住房和城鄉建設局官方網站、
微信公眾號等網絡平台發布。

＊二手房成交參考價已不再顯示＊

　　貝殼找房經紀人表示，目前政府公布的二手房成交參考價格已經不再顯示，外網上看到的價
格就是業主在售的真實價格。同樣的，安居客平台也不再顯示政府公布的該小區二手房成交參考
價格。安居客平台顯示，天地源楓林意樹小區目前掛牌均價每平方米３６９１８元（人民幣．下
同），按月上漲５﹒１２％。目前，房天下平台仍顯示天地源楓林意樹月均價２５８３８元，不
過多數房源掛牌價超過參考均價，其中有房東掛牌價超每平方米５萬元。
　　根據諸葛找房數據研究中心監測數據顯示，２０２２年６月西安二手房掛牌量為
１３４８８４套，環比微漲０﹒５２％，同比上漲４０﹒２９％，從價格來看，２０２２年６月
市場均價為每平方米１６５０９元，環比上漲２﹒６１％，同比上漲２﹒０５％。（ｊｔ）

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