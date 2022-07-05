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05/07/2022 14:29

【新冠肺炎】台灣新增３﹒６萬宗本土確診，蔡英文呼籲打第四針

　　《經濟通通訊社５日專訊》台灣新增３６０１５宗本土確診，個案較上日增加逾５６％，其
中台中及新北市為重災區，分別有４９７０宗及４９３０宗。另確診個案中新增１０３宗死亡。
　　總統蔡英文昨日（４日）表示，雖然最近台灣疫情逐漸趨緩，但全球疫情有回升的趨勢，將
會暫時維持邊境管制措施。她也提醒符合資格的民眾可以打第四針疫苗，也會盡快安排６個月至
５歲兒童接種疫苗，讓爸媽都安心。（ｊｔ）

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