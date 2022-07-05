【樓市鬆綁】中山優化商品住房銷售，可降價不超過５％

《經濟通通訊社５日專訊》廣東中山市發布進一步優化新建商品住房銷售價格申報工作的通

知，商品住房銷售價格一經申報，每次調整的間隔時間不少於３個月，如需調低申報價格的，每

次調降幅度不得超過上次銷售價格的５％。

新建商品住房銷售價格申報工作規程正式實施之日起，可進行一次銷售價格申報調整，調整

後需在３個月後方可再次調整。商品住房實際銷售價格上下浮動幅度不得超過申報價格的１５％

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