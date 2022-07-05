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05/07/2022 11:53

【內房困局】佳兆业金融科技中心更名，中信系已接手深圳四?目

　　《經濟通通訊社５日專訊》佳兆業（０１６３８）正逐步處置旗下資產。位於深圳福田區的
「佳兆業科技中心」已由中信城開接手，更名為「中信城開大廈」。
　　中信城開是中信集團一級子公司。除了佳兆業科技中心，今年６月，佳兆業已先後退出南山
東角頭項目、金沙灣國際樂園項目、佳兆業航運紅樹灣項目，且接盤方均為中信系關聯公司。
（ｃｔ）

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